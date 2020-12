Exmilitar israelí habla de la Federación Galáctica

El presidente Trump est aría al tanto de su existencia

Habría estado a punto de revelarlo pero no lo permitieron

EE.UU. e Israel negociarían con seres de otros mundos

Estarían trabajando en M arte con la propia Federación

E sto explicaría la creación de la Fuerza Espacial de EE.UU.

Los visitantes pedirían que no se se revele su existencia todavía

Aconsejarían guardar el secreto para evitar la “histeria colectiva”

Haim Eshed fue jefe del Programa Espacial de S eguridad de Israel

Esto no ha sido un rumor sino una noticia publicada en varios medios

Los visitantes se esconden entre nosotros hasta que los seres humanos estén listos

La prensa israelí dice que el pobre hombre ha perdido la cabeza y se ha vuelto loco

Un ex-jefe espacial militar israelí habla de un supuesto acuerdo entre EE.UU. y la Federación Galáctica para ocultar la presencia de seres de otros mundos. “Si se me hubiera ocurrido decir hace cinco años lo que digo hoy, me habrían hospitalizado”, pero ahora “no tengo nada que perder”, dijo el militar retirado Haim Eshed.

Esto no es un rumor sino una noticia que ha salido publicada en varios medios cuyos enlaces coloco debajo de los sumarios en la caja de comentarios. He hecho un resumen de distintos artículos y es posible que me repita algo debido a la premura de tiempo.

Ningún gobierno ni programa espacial importante ha salido en apoyo de las afirmaciones del general Eshed, como era de esperar. La prensa israelí dice que el pobre hombre se ha vuelto loco y ha perdido la cabeza.

Los visitantes de las estrellas habrían llegado a un acuerdo con el Gobierno estadounidense para que no hicieran públicos los experimentos que realizan en la Tierra, así como su base secreta en Marte, hasta que la humanidad esté lista para aceptarlos, según afirmó el exjefe del programa espacial de Israel en una sorprendente entrevista con el periódico local Yediot Aharonot.

Según el general retirado Haim Eshed, quien dirigió la Unidad Espacial del Ministerio de Defensa israelí durante casi tres décadas, “los extraterrestres han pedido que no anunciemos que están aquí, porque la humanidad aún no está lista” para una noticia así.

Aunque no especificó con qué Administración estadounidense se habría alcanzado ese presunto pacto, Eshed indicó que el presidente actual estuvo a punto de revelar su existencia, pero durante su mandato los miembros de la Federación Galáctica todavía estaban esperando a que la humanidad se calme, y se vuelva cuerda y comprensiva para evitar que se produjera una histeria colectiva.

Eshed, de 87 años —y de quien la prensa israelí especula que pueda haberse vuelto loco—, también aseguró que en las profundidades de Marte existe una base subterránea secreta que alberga a representantes de la supuesta Alianza alienígena y astronautas estadounidenses.

“Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos lo que es el espacio y las naves espaciales”, dijo el exmilitar, sin ofrecer detalles sobre los términos del supuesto acuerdo interplanetario, la naturaleza de los experimentos o qué debería cambiar exactamente para evitar la histeria colectiva temida por los visitantes de las estrellas.

“Si se me hubiera ocurrido decir hace cinco años lo que digo hoy, me habrían hospitalizado”, dijo Eshed, profesor en el Instituto de Investigación Espacial Asher en Haifa, en el norte de Israel. Pero ahora, cuando ya es “respetado en las universidades en el extranjero” y no tiene “nada que perder”, finalmente se atrevió a revelar la ‘verdad’, sostuvo el exjefe militar.

DECLARACIÓN

El Prof. Haim Eshed sirvió de 1981 a 2010 como jefe del Programa Espacial de Seguridad de Israel y a lo largo de los años recibió el Premio de Seguridad de Israel en tres ocasiones, dos de ellas por inventos tecnológicos confidenciales. El profesor concedió una entrevista a “Siete días”, la edición de fin de semana del diario israelí “Yedioth Aharonoth”, el periódico de mayor tirada de Israel, en la que dice: “Los extraterrestres han pedido no anunciar que están aquí, la humanidad aún no está preparada.”

El Prof. Eshed le dijo a Yedioth, entre otras cosas: Los ovnis han pedido no publicar que están aquí, la humanidad no está lista todavía. Trump estaba a punto de revelarlo, pero los extraterrestres de la Federación Galáctica están diciendo: Espera, deja que la gente se calme primero. No quieren empezar la histeria colectiva. Quieren primero hacernos cuerdos y comprensivos.

“Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos lo que es el espacio y las naves espaciales. Hay un acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando y tratando de entender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas americanos.”

“Si se me hubiera ocurrido decir lo que digo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Dondequiera que he ido con esto en la academia, han dicho: el pobre hombre ha perdido la cabeza. Hoy ya están hablando de forma diferente. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios, soy respetado en las universidades en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando.”

Eshed, de 87 años, tiene una licenciatura en ingeniería electrónica del Technion, una maestría en investigación de rendimiento y un doctorado en ingeniería aeronáutica. En 1965, prestó servicios en la unidad tecnológica de la División de Inteligencia de las FDI en puestos de investigación y desarrollo. En 1969, fue enviado por la Inteligencia Militar de las FDI para estudiar un doctorado en Ingeniería Aeronáutica en los Estados Unidos. A su regreso, fue nombrado jefe del departamento de investigación y desarrollo del Cuerpo de Inteligencia. Se retiró con el rango de teniente coronel.

Después de su servicio militar, fue empleado como profesor en el Instituto de Investigación Espacial Technion, y en 1981 estableció y se convirtió en el primer director del Programa ‘Challenge’, una unidad de la Administración de Investigación, Desarrollo de Armas e Infraestructura Tecnológica (Mapat) del Ministerio de Defensa, que es responsable de los proyectos de satélites. Se retiró del Ministerio de Defensa en octubre de 2011, tras haber comandado el lanzamiento de 20 satélites israelíes.

MARTE

El presidente Trump casi reveló que EE.UU. está trabajando en secreto con los extraterrestres de la ‘Federación Galáctica’ en Marte, afirmó el lunes el ex jefe del Programa Espacial de Seguridad de Israel a los medios de comunicación israelíes.

De acuerdo con el Prof. Haim Eshed, quien sirvió como jefe del programa espacial de Israel desde 1981 hasta 2010, no sólo el gobierno americano está en contacto con los extraterrestres, sino que los extraterrestres aconsejaron al presidente Trump no revelar su existencia en caso de “histeria masiva”.

“Los ovnis han pedido no publicar que están aquí, la humanidad no está lista todavía. Trump estaba a punto de revelar, pero los alienígenas de la Federación Galáctica están diciendo: Esperen, dejen que la gente se calme primero. No quieren empezar la histeria colectiva. Quieren primero hacernos cuerdos y comprensivos”, dijo Eshed, como se cita en la prensa judía.

Eshed afirmó que los astronautas americanos estaban coordinando con los alienígenas en una “base subterránea” en el planeta Marte. “Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que comprendamos en general lo que es el espacio y las naves espaciales”, dijo, según la prensa judía.

Eshed añadió que los extraterrestres supuestamente habían estado esperando hasta que la humanidad estuviera más desarrollada antes de revelar su existencia. El profesor reconoció que algunas personas podrían ser escépticas sobre sus afirmaciones, pero insistió en que había una tendencia creciente a aceptar la existencia de los extraterrestres.

“Dondequiera que he ido con esto en la academia, han dicho: el hombre ha perdido la cabeza. Hoy en día ya están hablando de forma diferente. No tengo nada que perder”, explicó. “He recibido mis títulos y premios, soy respetado en las universidades en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando”, añadió. Eshed recibió el Premio de Seguridad de Israel en tres ocasiones, incluyendo dos veces por “inventos tecnológicos confidenciales”, informó la prensa judía.

ESCONDIDOS

Los visitantes se esconden entre nosotros hasta que los humanos estén listos, afirma el ex-jefe espacial israelí. El profesor Eshed también afirma que la raza alienígena tiene una base secreta en Marte. Los extraterrestres llegaron a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. para permanecer ocultos y sólo se revelarán cuando la humanidad esté lista, afirma el ex jefe espacial Haim Eshed.

El profesor Haim Eshed, de 87 años, dice que los extraterrestres han llegado a un acuerdo con los EE.UU. para permanecer en silencio mientras realizan experimentos en la Tierra y sólo se revelarán cuando la humanidad esté lista.

El general retirado, que dirigió el programa espacial de Israel durante casi 30 años, afirma que los extraterrestres tienen una base secreta en Marte, según informa la prensa judía. Pero según el profesor, la raza alienígena tuvo que intervenir para evitar que el presidente Trump descubriera su tapadera y revelara sus secretos.

Hablando con el periódico israelí Yedioth Aharonoth, el profesor Eshed dijo: “Los visitantes de las estrellas han pedido no anunciar que están aquí. La humanidad no está lista todavía”. Según el profesor Eshed, Mr. Trump también negocia con extraterrestres de alto rango a través de llamadas a líderes mundiales como Kim Jong-un.

Añadió: “Trump estaba a punto de revelar, pero los extraterrestres de la Federación Galáctica están diciendo ‘espera, deja que la gente se calme primero'”, dijo al periódico israelí. Los extraterrestres tuvieron que pararle los pies al presidente cuando parecía estar “a punto” de revelar sus secretos, afirma el ex jefe espacial. “No quieren empezar la histeria colectiva. Quieren primero hacernos cuerdos y comprensivos”.

El profesor Eshed no dijo cuánto tiempo los seres de otros mundos se han estado escondiendo en las sombras, pero afirma que han firmado un contrato con los EE.UU. “para hacer experimentos aquí”. Dijo que los visitantes de las estrellas no se revelarán hasta que la humanidad haya evolucionado y alcanzado una etapa en la que “generalmente entenderemos lo que es el espacio y las naves espaciales”.

El profesor Eshed tiene una licenciatura en ingeniería electrónica, una maestría en investigación de rendimiento y un doctorado en ingeniería aeronáutica. El respetado académico sugiere que parte del presunto contacto tuvo lugar durante el liderazgo de Trump y se refirió a un acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y diversas razas no terrestres.

Afirma que los extraterrestres, que vienen en paz, querían estudiar “el tejido del universo” trabajando con agentes americanos. A pesar de enfrentarse a respuestas desconcertantes, dice que ahora no tiene “nada que perder” al presentar esta información después de sus muchos títulos y premios.

El Prof. Eshed añadió: “Si se me hubiera ocurrido lo que digo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. “Dondequiera que he ido con esto en la academia, han dicho ‘el hombre ha perdido la cabeza’. “Hoy ya están hablando de forma diferente. No tengo nada que perder.”

TRUMP LO SABE

El ex jefe de seguridad del programa espacial de Israel dice que el Presidente Trump está al tanto de los extraterrestres del espacio exterior y estaba a punto de revelar su existencia antes de ser detenido. Haim Eshed, ex general israelí y actual profesor, dijo a un periódico israelí que los EE.UU. y su país han estado tratando con extraterrestres durante mucho tiempo, pero siguen siendo un secreto porque él dice que “la humanidad no está lista”, informa el Jerusalem Post.

Eshed, de 87 años, también afirma que existe una “Federación Galáctica” entre los extraterrestres y los EE.UU., que implica una base subterránea en Marte donde los estadounidenses y los extraterrestres trabajan juntos. El informe supone que la existencia de la base podría apoyar la creación de la Fuerza Espacial de EE.UU.

Eshed dice que Trump estuvo cerca de alertar al público sobre los extraterrestres, pero la Federación Galáctica se lo impidió porque los humanos no estaban preparados para entender “qué es el espacio y las naves espaciales”. En cuanto a sus razones para divulgar el secreto después de muchas décadas, Eshed mencionó su alto nivel académico y que no tiene “nada que perder”.

¿ NO ESTAMOS PREPARADOS ?

Los extraterrestres existen pero a escondidas, hasta que la humanidad esté lista, dice el ex-jefe espacial israelí. Haim Eshed dijo a un periódico israelí que los Estados Unidos e Israel han estado tratando con extraterrestres durante mucho tiempo, pero que siguen siendo un secreto porque él dice que “la humanidad no está preparada”, informa el Jerusalem Post.

Haim Eshed dijo que “Trump estaba a punto de revelar la existencia de extraterrestres, pero los miembros de la Federación Galáctica dijeron, ‘Esperen, dejen que la gente se calme primero'”. “No quieren empezar la histeria colectiva. Quieren primero hacernos cuerdos y comprensivos”.

Haim Eshed le dijo a la publicación israelí Yediot Aharonot que puede confirmar la existencia de los extraterrestres porque afirma que han estado entre nosotros durante mucho tiempo. Incluso dice que tienen su propia organización, la “Federación Galáctica”.

Hasta ese día, los extraterrestres han asegurado un acuerdo para mantener sus movimientos en secreto, dijo Eshed, señalando que los extraterrestres vienen en paz. “Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que comprendamos en general lo que es el espacio y las naves espaciales”, dijo Eshed, según la prensa judía.

Eshed dijo además, “Hay un acuerdo entre el gobierno de los EE.UU. y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando y tratando de entender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas americanos.”

