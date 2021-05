Ron Giles explica cómo funciona

El Sistema Financiero Cuántico QFS utiliza certificados digitales respaldados por oro, según acaba de publicar Ron Giles. Un certificado respaldado en oro es un bloque o paquete de datos que actúa como un aumento de la moneda. Los datos se refieren a un número de serie en un kilo de oro utilizado para respaldar ese aumento de moneda, por lo tanto, moneda respaldada por oro. Esto no es nada nuevo, porque ya lo hemos hablado antes.

Lo nuevo es que ya está en su lugar el oro que se utiliza para respaldar la moneda. Está escondido en una serie de cuatro o cinco bóvedas con lingotes de oro colocadas en todo el mundo en ubicaciones estratégicas. Cualquier oro nuevo que se ose para respaldar más dinero se fundirá y se le asignará un número de serie ascendente parecido, que se ajuste al sistema de archivo de biblioteca que se utiliza en las bóvedas.

CERTIFICADOS DE ORO

Ya se han establecido los certificados de oro digitales, pero permanecen en estado inactivo hasta que haya una transacción que los cambie a un estado activo utilizable. En el QFS, una transacción se produce cuando un propietario individual de la cuenta transfiere dinero a otra cuenta QFS, en pago de una transacción financiera. Actúa como moneda real porque se puede usar para comprar cosas, pero solo los certificados de oro digitales se transfieren digitalmente, de una cuenta a otra.

Los terrícolas a cargo creen que necesitan probar el QFS para asegurarse de que se contabilicen todas las transferencias, y de que se equilibre todo el sistema de débitos y créditos, cada vez que se realiza una transferencia en un nanosegundo. Por lo tanto, es necesario activar los certificados digitales de oro para probar el sistema «en seco».

Pero en una prueba, los certificados de oro digital no están vinculados al dinero real, porque sólo es una prueba. Se han realizado muchas pruebas, por lo que ahora es el momento de probar el sistema con fondos reales adjuntos a los certificados de oro digitales, que no representan una moneda real, pero actúan como tales. Esto comienza la operación Aguijón para los supuestos banqueros de sombrero blanco que no lo saben.

EL SISTEMA ESTÁ ACTIVADO

Charles Ward y Simon Parkes y otros divulgadores tienen razón en que el QFS está activado y lo ha estado durante algún tiempo. El problema es para aquellos que no conocen la diferencia entre el uso de certificados de oro activos e inactivos para un simulacro, y deja el QFS abierto para este juego.

Charlie y Simon, y algunos otros, confían en que el QFS está activo en todo el mundo y los bancos se han convertido en parte del QFS con sus propias conexiones. Cada banco recibió un código pin para que puedan tener acceso directo al QFS. El lado oscuro está en esto y envía esta información a esos banqueros de sombreros blancos, con agentes dobles, para intentar robar los fondos de cualquier forma que puedan; pero la trampa ya está preparada.

Se han reunido muchos miles de banqueros de los sombreros blancos que son de confianza para probar el sistema. Se les dice que para esta prueba, los certificados de oro digitales se activan con dinero real, y sin el sistema completo de controles y balances en su lugar. Se les dice que hay doscientos mil millones de dólares en fondos reales que se han entregado al QFS para probar la fiabilidad del sistema.

Estos millones han sido confiscados por el Departamento del Tesoro por actividades ilegales. Ahora se pueden utilizar para probar el QFS. Pero nuevamente, sin el sistema de controles y contrapesos en su lugar, como es normal, porque son sombreros blancos y no harían trampa ni intentarían robar los fondos.

Entonces, el equipo de QFS le dio información a los banqueros sombreros blancos de que el QFS se activará con fondos reales representados por certificados de oro digitales para una prueba en vivo. Digamos que tienen diez mil banqueros de sombrero blanco y se han dividido doscientos mil millones de dólares entre diez de ellos para intercambiarlos entre ellos, para ver si el sistema está funcionando correctamente. Eso es veinte mil millones de dólares cada uno.

El QFS no realiza el comercio bancario normal que utiliza un ‘ping’ para ver si el dinero está en la cuenta comercial para el comercio bancario. Esta vez, los banqueros realmente transferirán estos fondos de un lado a otro con certificados de oro digitales que se transferirán a diferentes cuentas. Un ping es una utilidad de diagnóstico en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del anfitrión local con uno o varios equipos remotos de una red que ejecuten IP.

EXPERIMENTO

Cada banquero configura cuentas que se pueden usar para las transferencias, y comparte los números de cuenta entre sí para probar el sistema de transferencias. Estos banqueros no comprenden la Conciencia Divina que alberga el QFS. No recibieron el memorando, y todavía piensan que fue creado por el ser humano y que de alguna manera puede verse comprometido. Por eso es necesario probarlo.

Si se presionara el botón verde y los banqueros comienzan a transferir fondo, suena la alarma de que el sistema tiene un error y que no estaría rastreando los fondos hasta donde fueron. En tal caso, el QFS cerraría la transferencia en tres minutos para averiguar dónde está el problema. Esta es la luz verde que estaban esperando los topos de agente doble.

El receso de tres minutos le daría tiempo al agente doble de los banqueros de sombreros blancos para configurar nuevas cuentas y transferirles dinero, y no habría forma de rastrear dónde fueron los fondos o dónde estarían. No se podrían rastrear sus actividades por lo que comenzarían a hacer lo que normalmente hacen, que es robar el dinero cuando creen que pueden salirse con la suya.

EL AGUIJÓN REVELADO

Pero en realidad, el sistema QFS de seguridad y equilibrio nunca puede verse comprometido y siempre ha funcionado perfectamente; ¿esperaría algo menos de una Creación de Conciencia Divina? Los certificados digitales de oro se activaron para esta prueba, sí, pero sin fondos adjuntos como piensan los banqueros de sombreros blancos.

Se anunció públicamente que el QFS se activaría y los banqueros creen que forman parte del nuevo sistema financiero, pero no forman parte. Éste ha sido su pensamiento durante ocho o diez meses. Debajo de la superficie, está la Conciencia Divina Cuántica a la que muchos se refieren como la computadora cuántica se ha apoderado silenciosamente de todo el sistema bancario central. Completa la transferencia y cumple con todos los comandos informáticos de los banqueros, ya que creen que están a cargo de sus computadoras bancarias.

El sistema Swift fue manipulado, y los banqueros no se dieron cuenta durante mucho tiempo, ya que la conciencia cuántica desvió las transferencias a las cuentas previstas. La tremenda pérdida de ingresos fue enorme, ya que esta fuente de comercio de Swift representó el 86% de sus ingresos totales.

Hablando de banqueros frustrados en todo el mundo, no tienen el control habitual sobre su propio sistema informático. Siendo realmente inteligentes, los banqueros lo han descubierto ellos mismos. Un golpe en su puerta también les ha ayudado a entender por qué su negocio ha terminado. Esta es la picadura debajo de la superficie y es parte de la picadura del QFS de la que hemos estado hablando.

El agente doble de los banqueros de sombreros blancos ha recibido el saque de banda. Más de cuatro mil seiscientos agentes dobles de los sombreros blancos obtuvieron sus tarjetas de «ir directamente a la cárcel» y ninguno de ellos logró pasar adelante en este juego de monopolio que estaban jugando. Todos fueron arrestados.

Esta operación ha afectado todos los aspectos de la sociedad del lado oscuro, incluido el lavado de dinero y el pago de sobornos, y otras actividades políticas ilegales. Los malos no tienen a dónde acudir, ni dinero que puedan controlar, y lo saben. Pueden darse por vencidos o simplemente morir de una muerte muy lenta y dolorosa en quiebra. Han sido tapiados y las paredes se están moviendo lentamente sobre ellos mientras hablamos. Ya no duermen muchos de ellos. Están completamente despiertos, y muchos han muerto de miedo, literalmente. Subestimaron todo el poder divino que se ha desatado sobre ellos.

Están esperando hasta que se alcance una masa crítica de durmientes que se despierten. Escuché que debe ser del 60% antes de que hagan su movimiento. Estamos al 56% y subimos para alcanzar la masa crítica y luego las fichas de dominó comenzarán a caer. Este efecto de caída de las fichas de dominó no lleva mucho tiempo, por lo que una vez que cae la primera ficha, el resto seguirá, pronto, si no inmediatamente después.

Lo Divino está en movimiento y nada puede detener esta fuerza. Ha sido decretado, y así se convertirá en nuestra realidad. Podemos ganar esta guerra, que la mayoría ni siquiera sabe que existió. Decreto que todos los trabajadores de la luz se mantengan bajo el Paraguas Divino de la Protección mientras atravesamos juntos la tormenta. Puede que ni siquiera nos mojemos. Déjalo en las manos de Dios, por Él tiene el control de esto.

BLOQUEO POSITIVO

Bloqueadas las cuentas de soborno en el Vaticano.- Las cuentas de soborno de más de seis mil líderes mundiales han caído fuera del control de la masonería P2, según las fuentes. Cuando una persona se convierte en primer ministro, presidente, gobernador de un banco central, etc., recibe la visita de alguien del Banco del Vaticano y le entrega una libreta de ahorros con una suma astronómica de dinero. Esto puede oscilar entre cien millones de dólares para el jefe de un país pequeño, o más de mil millones de dólares para el líder de un país grande, dicen las fuentes.

Luego se le dice a la persona: “Bienvenido al club de los ricos”, pero también se le advierte que si rechaza el dinero, lo matarán. Esta es la famosa elección entre plata o plomo que el gobierno secreto ha utilizado para el control desde tiempos inmemoriales.

La persona ahora a cargo, un miembro de la realeza, acordó apoyar la creación de una agencia de planificación futura para llevar a cabo vastos proyectos para acabar con la pobreza, detener la destrucción ambiental y permitir una expansión exponencial de la Tierra. También hay un acuerdo de que este proceso se iniciará con una especie de jubileo, o una cancelación puntual de la deuda y la redistribución de activos. Sin embargo, antes de que pueda comenzar este trabajo, se deberá terminar la guerra civil secreta de la élite en Occidente. Esta guerra, en su nivel más profundo, enfrenta a los aristócratas de la línea de sangre contra las meritocráticas fuerzas gnósticas.

Los ángeles caídos manipulan a los humanos.- Los ángeles caídos se han hecho pasar por extraterrestres para manipular el genoma humano a través de fenómenos de abducción, para crear cuerpos humanoides en los que encarnar. Controlan los gobiernos de la tierra, eran dueños del sistema bancario, son dueños de los medios, son dueños de los gigantes de la tecnología, de la industria farmacéutica, de la educación y de la manipulación de la historia, de la ciencia y de la religión. Muchos genios, demonios, entidades interdimensionales, anunnaki y más se pueden colocar bajo este manto.

ECONOMÍA

El bitcóin se recupera.- La criptomoneda líder en el mundo, el bitcóin, se recuperó a más de 40.000 $ el miércoles, una semana después de que su precio se desplomara a unos 30.000 $.

https://www.rt.com/business/ 524828-bitcoin-price-recovers- wild-trading/

El oro establecerá nuevos máximos este año.- Si bien el mercado de las criptomonedas ha estado experimentando turbulencias últimamente, el oro subió el miércoles por encima del nivel psicológico clave de 1.900 $ por onza, que no había logrado desde principios de enero.

https://www.rt.com/business/ 524847-gold-price-new-highs/

Algunos presos rusos ganan más que médicos y abogados.- Las prisiones de Rusia, duras e intransigentes, difícilmente tienen la reputación de ser un boleto de ida a la cima, pero para algunos afortunados, el trabajo de los reclusos está demostrando ser una actividad extremadamente lucrativa mientras cumplen condena.

https://www.rt.com/russia/ 524952-convicts-earnings- prison-bosses/

Peter Schiff teme que la crisis del dólar esté al alcance de la mano.- El administrador de dinero y economista Peter Schiff dice que toda la deuda y la impresión de dinero por parte de la Fed, en última instancia, se reducirán a una cosa: el dólar estadounidense. La Fed se ha salido con la suya con esta política de creación de dinero alimentado desde la última crisis financiera en 2008. En 2021, finalmente están apareciendo las consecuencias del “dinero por nada”. Schiff explica que “la crisis inflacionaria y la crisis del dólar son un evento económico mucho más grande, que tendrá un impacto mucho mayor que la crisis financiera de 2008.”

https://www.zerohedge.com/ markets/completely- dysfunctional-economy-peter- schiff-fears-dollar-crisis- close-hand

Peter Schiff y Ben Shapiro opinan que el Gobierno está arruinando la economía.- En muchos sentidos, parece que la economía está comenzando a recuperarse de los impactos de la crisis sanitaria. El crecimiento del PIB ha aumentado. El mercado de valores se está disparando. Mucha gente es optimista. Pero durante una aparición en el Ben Shapiro Show, Peter Schiff dijo que esto no es una recuperación real, y explica que toda la ayuda del Gobierno está arruinando la economía, distorsionando el mercado laboral y destruyendo el dólar. Peter dijo que los cierres del gobierno eran la raíz del problema. Cuando las economías cerraron, la gente dejó de producir bienes y servicios. Cuando las personas no son productivas, necesitan reducir su consumo. No puedes consumir cosas que no se producen. Pero el Gobierno no quería que la gente dejara de gastar, a pesar de que les ordenó que dejaran de trabajar.

https://www.zerohedge.com/ economics/peter-schiff-and- ben-shapiro-government- wrecking-economy

John Williams advierte sobre la hiperinflación en 2022.- El economista John Williams, fundador de ShadowStats.com, dice que la Reserva Federal se ha metido en un rincón tan estrecho con la economía que en realidad solo tiene dos opciones. Williams dice que todo se reduce a «inflación o implosión». ¿Qué pasaría con el sistema financiero si la Fed dejara de imprimir cantidades masivas de dinero para estímulos y servicio de la deuda? Williams explica, “Se podría ver una implosión financiera al evitar que se coloque liquidez en el sistema. El sistema necesita dólares recién creados para funcionar. Sin esa liquidez, vería una implosión económica mayor de la que ya ha visto. La Fed necesita mantener a flote el sistema bancario. Quieren mantener la economía a flote. Todo eso requiere una enorme afluencia de liquidez en estos tiempos difíciles ”.

https://www.zerohedge.com/ economics/fed-has-lost- control-john-williams-warns- hyperinflation-2022

Se dispara el precio de la vivienda.- El crecimiento del precio de la vivienda se aceleró en marzo, aumentando al ritmo más rápido desde 2013. Es probable que la tendencia se mantenga fuerte en los próximos meses aumentando la presión sobre la Fed para que reduzca las compras de valores respaldados por hipotecas (MBS) en la segunda mitad del año.

https://www.zerohedge.com/ personal-finance/housing- prices-skyrocketed-march- increasing-pressure-fed- tapering

Biden cancelará la condonación de préstamos estudiantiles, rompiendo la promesa de su campaña.- El presidente eliminará la condonación de préstamos estudiantiles del presupuesto esta semana, rompiendo una promesa de campaña a los demócratas. El informe de que Biden incumplió su promesa de campaña de cancelar diez mil dólares en préstamos escolares puede enfurecer a personas como la senadora Elizabeth Warren (D-MA) y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, junto con la representante Alexandria Ocasio-Cortez (R-NY) que han empujado a Biden a perdonar hasta 50.000 dólares en deuda.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=173196

CHINA

El Pentágono dice ahora que China es la principal amenaza.- El jefe del Mando Espacial dijo el sábado que los chinos son la principal «amenaza de ritmo» que enfrenta Estados Unidos no sólo en la Tierra sino también en el espacio porque están aumentando su capacidad espacial, dijo el general Dickinson en Tokio durante una visita a Japón.

https://www.zerohedge.com/ political/pentagon-now-says- china-top-pacing-threat-not- only-earth-also-space

Nuevo bombardero furtivo de China.- Mientras China se prepara para desplegar su nuevo bombardero estratégico Xian H-20, llega a su fin la era de la ventaja cualitativa estadounidense en equipamiento militar. China ha cerrado la brecha tecnológica y se está preparando para avanzar.

https://www.rt.com/op-ed/ 524902-china-stealth-bomber- strategic/

El yuan chino se fortalece.- El yuan chino subió el jueves, y la moneda alcanzó su nivel más fuerte desde marzo de 2016 frente a una amplia canasta de monedas pares. El yuan creció un 0,2% a 98 puntos frente a un grupo de 24 tipos de cambio, superando su pico anterior de 2018. La moneda ganó hasta un 0,3% a 6,39 por dólar, el más alto desde junio de 2018.

https://www.rt.com/business/ 524956-chinese-yuan- strengthens-dollar/

ORIENTE MEDIO

Israel rechaza la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.– Israel se niega a cooperar con la comisión sobre Gaza e Israel, cuya creación está prevista por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y rechaza la resolución en sí, alegando que actuó de acuerdo con el derecho internacional y las normas ‘éticas’, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

https://sputniknews.com/ middleeast/202105271083011610- israel-rejects-cooperation- with-un-human-rights-council- commission-foreign-ministry- says/

Irán impide que los inspectores accedan a imágenes de emplazamientos nucleares mientras se avecina el acuerdo de Viena.- Parece que Irán puede estar aplicando una influencia de último minuto justo antes de la ronda final de conversaciones nucleares en Viena, y en un momento se ha informado ampliamente que las principales partes, incluido Estados Unidos, están a punto de llegar a un acuerdo sobre un acuerdo, mientras se redactan los documentos finales. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, anunció el domingo que los inspectores de la AIEA ya no tendrán acceso a las imágenes de vigilancia de los sitios nucleares del país.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/iran-blocks- inspectors-accessing-nuclear- site-images-vienna-deal-looms

Irán tiene 69 millones de barriles de petróleo listos para cuando terminen las sanciones.- Irán puede tener unos 69 millones de barriles de petróleo en almacenamiento flotante esperando en camiones cisterna para viajar a los compradores cuando se eliminen las sanciones a sus exportaciones de petróleo crudo.

https://www.rt.com/business/ 524821-iran-oil-us-sanctions/

Los puestos de avanzada del Ejército Afgano ceden rápidamente el paso a los talibanes a medida que continúa la retirada de EEUU.- Según un informe del New York Times, decenas de puestos de avanzada y bases pertenecientes al Ejército Nacional Afgano se han rendido a los talibanes en el último mes, como parte de una redada desmoralizadora destinada a maximizar el impacto de la retirada estadounidense en las fuerzas afganas. A muchos de los hombres que se rindieron se les ha entregado dinero y ropa de civil, y se les ha enviado de vuelta, después de grabarlos, y jurar que no se reincorporarían al Ejército Afgano, así dar información a los talibanes.

https://sputniknews.com/asia/ 202105281083013738-afghan- army-outposts-rapidly-giving- way-to-taliban-as-us- withdrawal-continues/

COTILLEOS

El divorcio de Gates impulsa el escrutinio de su pasado.- La imagen de filántropo Bill Gates está perdiendo brillo después de que la prensa comenzara a indagar en el pasado del magnate tras el anuncio de su divorcio con su esposa Melinda.

https://sputniknews.com/us/ 202105251082991746-gates- divorce-prompts-scrutiny-of- his-past-ties-with-epstein– clinton-foundation-analyst- says/

El príncipe Carlos está ‘hirviendo de ira’ por la serie de revelaciones del príncipe Harry.- En su nueva serie documental centrada en la salud mental, «El yo que no puedes ver», el príncipe Harry compartió información sobre su crianza y cómo su padre fracasó como tal, sólo dos meses después de afirmar que tenía una conexión problemática con su padre en una entrevista televisada con Oprah Winfrey en marzo. Se dice que el príncipe Carlos está muy descontento con las constantes bombas del príncipe Harry. El patriarca está herido y decepcionado por los comentarios de su hijo menor.

https://sputniknews.com/uk/ 202105271083011951-prince- charles-is-boiling-with-anger- over-prince-harrys-stream-of- revelations—-report/

CONSPIRACIÓN

El 15% cree en la conspiración.- Una nueva encuesta muestra que el 15% de los estadounidenses apoyan uno de los principios de la teoría de la conspiración de que el Gobierno y los medios de comunicación estarían «controlados por un grupo de adoradores de Satanás».

https://www.rt.com/usa/524989- americans-believe-qanon-poll/

Se usa inteligencia artificial para perfilar a las personas.- Los sistemas de vídeo-vigilancia digital no pueden identificar simplemente quién es alguien. También pueden averiguar cómo se siente alguien y qué tipo de personalidad tiene. Incluso pueden decir cómo podría comportarse en el futuro. Y la clave para desbloquear esta información sobre una persona es el movimiento de su cabeza. Esa es la afirmación de la compañía detrás del sistema de inteligencia artificial (IA) VibraImage.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=173131

La ciudad más inteligente y vigilada.- Singapur es la ciudad que más a menudo se ubica en la parte superior de las clasificaciones mundiales de ciudades inteligentes. Entre otras cosas, ha digitalizado su sistema de salud con consultas médicas en línea y equipos de vigilancia portátiles; creó una flota autónoma de vehículos para residentes ancianos y discapacitados; e instaló un sistema de control de semáforos impulsado por inteligencia artificial para un tráfico más fluido y un flujo de peatones.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=173034

Se podría cumplir en 2024 la novela de Orwell ‘1984’.- El presidente de Microsoft, Brad Smith, advirtió recientemente que si los legisladores no aplican regulaciones estrictas sobre la tecnología de inteligencia artificial, la vida pronto podría reflejar la realidad descrita en la novela ‘1984’ de George Orwell.

https://sputniknews.com/ society/202105271083012198- microsoft-president-warns- orwells-1984-reality-could- come-to-pass-in-2024-without- ai-controls/

Fauci acepta que la teoría de fugas de laboratorio.- Anthony Fauci finalmente admitió que se debería investigar la posibilidad de que el bicho saliera de un laboratorio. Ahora observe cómo los medios de comunicación rehabilitan esta una vez loca ‘teoría de la conspiración’ en una opinión aceptable para la élite.

https://www.rt.com/op-ed/ 524792-fauci-eat-bat-flipflop- china/

Brote de zika por la liberación de mosquitos modificados genéticamente en Brasil.- El brote del virus zika, que afecta actualmente al continente americano, podría haber sido provocado por la liberación de mosquitos modificados genéticamente en 2012, dicen los críticos. Los insectos fueron diseñados por expertos en biotecnología para combatir la propagación del dengue y otras enfermedades, y liberados a la población general de Brasil en 2012.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=173243

‘El ejército de los muertos’ de Netflix desata pánico en el público por la presencia de ‘píxeles muertos’ en sus pantallas.- En las redes sociales, muchos internautas han criticado la presencia esporádica de ‘píxeles muertos’ y espacios en blanco en algunas escenas de la película de Netflix ‘El ejército de los muertos’, estrenada el pasado fin de semana, informa la revista Variety.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393228-ejercito- muertos-netflix-criticas- pixeles-muertos

TECNOLOGÍA

Tesla abandona el radar, y dice que sus autos usarán ahora un sistema basado en cámaras para el piloto automático.- La compañía ha dicho ahora que eliminará un sensor de radar a favor de usar un «sistema de piloto automático enfocado en la cámara». El cambio se aplicará a los vehículos Model 3 a partir de este mes. La medida se produce cuando se ha intensificado el escrutinio tanto de «piloto automático» como de «conducción autónoma total», dos características que claramente no están a la altura de su nombre. Además, los sensores de radar son relativamente caros y esto podría ser otro motivo más para que Tesla intente reducir el coste.

https://www.zerohedge.com/ markets/tesla-ditches-radar- says-its-cars-will-now-use- camera-based-system-autopilot

Luis Elizondo acusa al Pentágono de un esfuerzo concertado para desacreditarlo y ocultar la ‘verdad’ al pueblo.- Luis Elizondo, quien dirigió el programa ovni del Pentágono durante años, y lo reveló recientemente al mundo, dice que el Ejército intentó intimidarlo y difamarlo. Su denuncia desencadenó una investigación del inspector general. Elizondo es un especialista en contra-inteligencia que estuvo a cargo del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas antes de su disolución en 2012. Cinco años después, hizo públicos tres vídeos de la Marina que mostraban “fenómenos aéreos inexplicables”. Posteriormente, el Ejército confirmó que eran auténticos los vídeos, pero que no estaban destinados a su publicación. A principios de este mes, Elizondo presentó una queja de 64 páginas ante la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, acusando a varias personas de arrastrar su nombre por el barro, amenazar su empleo e incluso intentar despojarlo de su autorización de seguridad.

https://www.rt.com/usa/525013- ufo-whistleblower-accuses- pentagon/

Un niño es testigo de una nave circular aterrizada desde la ventana de su habitación.- Había varios alienígenas reptiles con armas deambulando. El testigo cree que se trataba de una especie de partida de caza. “No podía creer lo que vi -dijo-. Ahí estaba, una pequeña nave circular con su tren de aterrizaje abajo y una escotilla con escaleras dobladas hasta el suelo. Junto a la nave, había seres verdes con apariencia de lagarto. Sus ojos eran de color amarillo brillante, y tenían algunos tanques en la espalda, junto con otra bolsa. No tenían dedos sino manos palmeadas con lo que parecían armas de tipo arco y flecha. Sus cuerpos eran delgados y escamosos, e incluso sus piernas. Los pies tenían forma de ‘V’ y se veía increíblemente alto y fuerte.”

https://www. phantomsandmonsters.com/2020/ 07/reptilian-hunting-party- observed-in.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/aj4CBpEjcXE

Enlace a mi nuevo canal llamado "Miski Liu Suria":

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)