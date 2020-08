En mi artículo de hoy quiero expresar mi opinión y una pequeña conclusión sobre un tema que en mi sano juicio es algo delicado por lo que conlleva. Quiero expresar el sentimiento que siento ante una persona que pertenece al cuerpo de la Policía Municipal del municipio de Roquetas de Mar y quiero agradecer a este medio digital para darme la oportunidad de poder hacerlo.

Mi primera mala experiencia fue cuando estábamos en el Estado de Alarma, obviamente las restricciones de movilidad eran muy estrictas excepto para comprar lo básico o ir a trabajar que si se podía salir, siempre y cuando fuera necesario y con todas las medidas adoptadas como llevar mascarillas y guardar los 2 metros de distancia entre cada ciudadano.

Una mañana salí a comprar y de paso me pasé por la farmacia para adquirir algunas cosas que necesitaba, co nmigo iba mi hijo pequeño de 9 años el cual tiene un trastorno y obviamente no lo iba a dejar solo en casa y dada mis circunstancias que soy una persona que está separada y no convive con nadie; resulta que cuando salí de la farmacia un policía municipal se me acercó y me dijo que estaba prohibido salir con menores a la calle, mi respuesta fue muy sencilla, mi pequeño tiene un trastorno y aquí en la mochila llevo su tarjeta de discapacidad, y un certificado derivado por el psiquiatra donde aconsejaba que era conveniente sacar al pequeño un ratito a diario para no crearle ansiedad, mi hijo tiene Autismo. Dicho municipal al cual le comenté que la Ley según dictaminada por el BOE permitía que los menores con discapacidad y llevando un certificado por su médico podían salir sin ningún tipo de problema y por lo tanto así lo hice. A proveché hacer las comprar para de paso sacarlo un ratito, pues dicho municipal no se le ocurrió otra cosa que soltarme una barbaridad al cual le respondí de inmediato diciéndole si era consciente de la burrada que me soltó, que si se sentía agusto, si tenía la conciencia tranquila, que podría demandarle por la burrada que me soltó, el cual dicho personaje me dijo que me fuera para mi casa y obviamente sin ninguna disculpa por su parte. Tonto que fui a no ponerle una demanda por abuso de la autoridad. La burrada que me soltó fue, SI TU HIJO SE MUERE POR EL VIRUS. TÚ SERÁS EL RESPONSABLE DE SU MUERTE.

Después de esa nefasta experiencia, resulta que a los pocos meses y una vez levantado el Estado de Alarma y cuando las restricciones no eran tan estrictas salí a hacer deporte, como suelo hacer, llevaba mi mascarilla porque según el BOE publicado en esa fecha era obligatoria llevar mascarillas aunque con excepciones pero decidí llevarla para evitar problemas con los cuerpos de seguridad pero la casualidad que una de esas salidas me encontré con un par de municipales por el Paseo Marítimo que por cierto muy agradables y educados, y les pregunté si era obligatorio llevar mascarillas cuando se está haciendo deporte y más individual, dicha respuesta por los agentes fue clara y sencilla, si estás haciendo deporte en solitario NO es obligatoria, desde entonces decidí no usarla cuando salía a correr o andar a paso ligero.

A las pocos días un día a media mañana que salí para hacer mi deporte diario mientras iba escuchando mi música por mp3, con mi gorrilla, y mis gafas de sol, veo que de repente en medio de la nada se para en pleno paseo marítimo en la acera una moto del cuerpo de policía municipal, un señor algo prepotente, sin educación, con soberbia y de malas maneras (me di cuenta de momento y al escuchar su voz que era el mismo que el que me soltó la burrada) me dijo que me iba a sancionar por no llevar la mascarilla, intenté decirle que días atrás unos compañeros suyos me comentaron que podía ir sin mascarilla pero con su prepotencia y chulería empezó a amenazarme con denunciarme, que él era el subinspector de la policía de Roquetas de mar, y que se tenía que hacer lo que él decía, al cual le respondí que no es así, que hay que obeceder y hacer lo que diga el BOE de la Junta de Andalucía que no por llevar uniforme y placa estaba por encima de todo y de la Ley publicada en ese momento por la Junta , todo llevó a unas disputas que al final me tuve que morder la lengua porque obviamente me di cuenta que era absurdo debatir con él. De paso me dijo que hacía semanas o quizás un mes me llamó la atención una vez ( obviamente se acordó de lo sucedido con mi hijo) y que la próxima vez me pondría una sanción y que ya no me pasaría ni una más al cual le respondí, usted no me llamó la atención aquel día, usted me soltó una burrada y fui tonto y a la vez cobarde al no demandarle, tenía todo en regla con mi documentación de mi hijo y en vez de comprobar que estaba cumpliendo con la Ley me soltó que si mi hijo se moría sería mi responsabilidad, eso fue lo que pasó y es una vergüenza tener que escuchar lo que escuché, así de claro se lo dije.

Resumidas cuentas y en mi opinión , los cuerpos de seguridad están para velar por los ciudadanos, ayudarlos, por su seguridad cobran para ello… pero nunca deberían abusar por el simple hecho de llevar un uniforme y una placa, este tipo de personaje tengo claro que no deberían estar ni un día más en un cuerpo puesto que son una vergüenza para dicho cuerpo. Y quien sabe, tal vez alguna vez se me cruzan los cables me dirijo a la Policía municipal de Roquetas y pongo una demanda al personaje de turno que se cree por encima de todo el mundo. Más velar por los cuidadanos y menos soberbia que por llevar un uniforme no eres superior a nadie.