Un órgano de control del Pentágono está listo para sondear el manejo de ovnis por parte del Departamento de Defensa. El año pasado, el Pentágono lanzó un grupo de trabajo especial «para detectar, analizar y catalogar» fenómenos aéreos no identificados (PAU) que «podrían representar una amenaza para la seguridad nacional». La Oficina del Inspector General (IG) del Pentágono ha lanzado una evaluación formal de las acciones del Departamento de Defensa relacionadas con los ovnis, también conocidos como fenómenos aéreos no identificados (UAP) o vehículos aéreos anómalos (AAV).

En un memorando publicado el lunes, Randolph Stone, inspector general adjunto de Evaluaciones del Espacio, Inteligencia, Ingeniería y Supervisión, dijo que la evaluación comienza en mayo de 2021, y que el objetivo es determinar en qué medida el Departamento de Defensa ha tomado medidas con respecto a los ovnis:

“Podemos revisar el objetivo a medida que avanza la evaluación, y consideraremos las sugerencias de la Gerencia para objetivos adicionales o revisados», agregó. Stone también señaló que la evaluación se realizaría «en las Oficinas del Secretario de Defensa, Servicios Militares, Mandos de Combate, Agencias de Apoyo al Combate, Agencias de Defensa y Organizaciones Militares de Investigación Criminal.”

El Pentágono aún no ha comentado sobre el asunto, pero ‘Politico’ citó a Christopher Mellon, exsubsecretario de Defensa adjunto para Inteligencia, quien calificó la investigación como un paso positivo para instar al Ejército a tomar más en serio los problemas relacionados con los ovnis. «Estás viendo cómo es posible que el espacio aéreo militar restringido esté siendo violado de manera rutinaria durante meses y años, que nadie sea informado en el Departamento de Defensa o el Congreso, y que haya un fallo total del sistema. Eso es algo válido para que lo investiguen», argumentó Mellon.

El Gobierno ha reconocido la realidad de los ovnis, dice un exfuncionario del Departamento de Defensa. La evaluación se anunció después de que Luis Elizondo, exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, le dijera al New York Post a finales de abril que se publicará próximamente un informe del Departamento de Defensa sobre los ovnis porque «el Gobierno ha reconocido la realidad de los ovnis. Creo que todos quieren respuestas y creo que todos están dispuestos a hacer preguntas difíciles», agregó.

OBTÁCULOS

Luis Elizondo también argumentó que los altos funcionarios de Seguridad Nacional no habían estado dispuestos a divulgar al público más información relacionada con los ovnis porque «sentían que les hacía parecer ineptos». Según él, «sintieron en algunos casos que desafiaba sus sistemas de creencias filosóficas y teológicas», y «simplemente no podían procesarlo».

Las declaraciones siguieron a los informes de los medios que afirman que se descifrarían las imágenes confirmadas por el Pentágono con ovnis en forma de pirámide, así como otros objetos similares que se parecen a una esfera y a una bellota, como parte de las investigaciones en marcha del Departamento de Defensa.

Los avistamientos incluyen un vídeo de 18 segundos de lo que parecen tres naves en forma de pirámide flotando sobre el USS Russell en julio de 2019, así como imágenes de otros tres objetos misteriosos, una de los cuales se compartió en línea el año pasado. La portavoz del Departamento de Defensa, Susan Gough, dijo que puede confirmar que las fotos y vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina.

En agosto de 2020, el Pentágono lanzó un grupo de trabajo especial para seguir investigando los ovnis bajo la dirección del subsecretario de Defensa, David Norquist. Defensa destacó en ese momento que se «toman muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en campos de entrenamiento del Pentágono o en el espacio aéreo restringido«, comprometiéndose a «examinar cada informe».

Según el Centro Nacional de Informes ovni, hubo 46 avistamientos sólo en la ciudad de Nueva York en 2020, en comparación con los 35 seguidos allí el año anterior. En particular, la cifra marcó un aumento del 283% en comparación con 2018, cuando sólo se detectó una docena de ovnis.

NEGATIVA DEL PENTÁGONO

Las recuperación accidental de ovnis estrellados ha llegado al debate público.- Un artículo publicado recientemente en The New Yorker plantea el tema de las recuperaciones de accidentes de ovnis. Escrito por Gideon Lewis-Kraus, el artículo menciona que el Gobierno ha recuperado restos de ovnis estrellados.

Menciona a Harry Reid, un abogado y político retirado que ejerció como senador de Nevada de 1987 a 2017. Reid ha sido bastante activo en tratar de lograr que el Congreso y otros miembros del Gobierno analicen más este tema para sacarlo al dominio público.

Harry Reid dice que buscó restos de ovnis de Lockheed Martin, pero el Pentágono rechazó su solicitud. Reid fue informado durante décadas de los restos. Reveló que durante años intentó sin éxito obtener acceso a lo que supuestamente eran fragmentos de ovnis poseídos por el fabricante aeroespacial Lockheed Martin según Daniel Payne.

SIMULACIÓN

Una bomba atómica no podría detener a un asteroide.- Un asteroide gigante en rumbo de colisión contra la Tierra no podría ser detenido por una bomba nuclear, según una simulación de la Nasa. Un ejercicio de simulación de asteroides dirigido por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha demostrado que nuestra tecnología existente no podría derribar a un supuesto asteroide descubierto seis meses antes de que golpee la Tierra, según Virgilio Marín.

De hecho, el ejercicio sugiere que incluso una bomba nuclear no sería suficiente para romper el asteroide porque la roca sería demasiado grande. También muestra que no sería factible preparar una nave espacial para que se estrellara contra el asteroide, dada la poca cantidad de tiempo que quedaría antes de la colisión.

GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA

El Ejército estadounidense utiliza unas gafas de visión nocturna que parecen sacadas de un videojuego, según Enrique Fernández. El último invento del Ejército son unas gafas de visión nocturna que sorprenden por la calidad de su imagen, que parece sacada de una película futurista o de un videojuego. Estas gafas tienen la capacidad de observar y maniobrar en todo tipo de condiciones atmosféricas, creando imágenes termográficas que permiten reconocer a los objetivos en cualquier situación.

Las gafas disponen también de un efecto de realidad aumentada para que los militares no se la tengan que quitar en el momento de orientarse. Además, el laboratorio de Google, trabaja en un proyecto confidencial de realidad aumentada llamado ‘Lobezno‘ que busca dotar a los usuarios de un oído sobrehumano.

Estas gafas de visión nocturna también son capaces de separar el objetivo del fondo. Y a través de sus tubos de fósforo logran un contraste mayor que el obtenido con el sistema de fósforos verdes, que es el que se utiliza en las gafas normales de visión nocturna.

Otro aspecto es que las gafas tienen la capacidad de comunicarse de forma inalámbrica con el visor electrónico de un arma. De este modo, un soldado puede observar a través del mismo de forma remota y apuntar a un objetivo sin tener que poner en juego su integridad física.

HOLOGRAMAS

Los hologramas de ‘Star Trek’, ‘Star Wars’ y otros mundos de la ciencia-ficción están un paso más cerca de ser realidad según Daniel Cáceres. Investigadores de la Universidad Brigham Young (Utah) demuestran una nueva técnica que permite crear imágenes holográficas en movimiento. Son muy pequeñas, y los resultados, aunque convincentes, aún están en primeras fases de desarrollo, pero es un avance genial. Esta tecnología es superior a la del proyecto Blue Beam.

La tecnología Optical Trap Display, que permite crear hologramas sin necesidad de pantallas de apoyo, ha evolucionado en los últimos años. Ahora es capaz de crear animaciones. Sus investigadores esperan mejorar su dispositivo para que pueda crear imágenes tridimensional en el espacio real aún más grandes. Un posible campo de investigación es el de las “smart glasses” o gafas inteligentes.

Hasta la llegada de este invento, todos los hologramas en 3-D necesitaban de una pantalla especial para ser mostrados. Esta imposición conlleva un gran problema: la sensación de estar viendo una imagen tridimensional se rompe cuando el espectador se aleja o se mueve de la zona de la proyección.

INFORME ACTUALIZADO DE COBRA

Actualización de la situación planetaria del jueves 6 de mayo por Cobra del Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.- Continúa la limpieza del grupo Quimera. Las fuerzas de la Luz han logrado despejar toda la flota espacial de Quimera, excepto una pequeña cantidad de las conocidas naves triangulares TR-3B del programa espacial secreto, y otras naves de ingeniería inversa, operables en el espacio suborbital por el ejército negativo bajo órdenes directas o indirectas de la Quimera.

Aún permanecería un cierto número de bases subterráneas de la Quimera, la mayoría de ellas no muy profundas, y serían muy difíciles de limpiar, porque contendrían rehenes pleyadianos, sirianos, arcturianos y otras razas estelares que estarían controlados y custodiados por arañas quimeras físicas. Esas bases también albergarían una gran cantidad de seres humanos capturados. La base principal de Quimera debajo cerca de Bukavu en el Congo, y todavía está intacta con la reina y el rey araña, y algunas otras arañas Quimera habitando en ella.

La anomalía cuántica alrededor de la Tierra se estaría despejando muy bien, pero con suficientes fluctuaciones cuánticas anómalas restantes, muy cerca de la superficie del planeta, para impedir las manifestaciones físicas de los seres ascendidos y de sus naves luz merkabas.

Las fluctuaciones cuánticas directamente relacionadas con los implantes humanos y los biochips se estarían despejando mejor de lo esperado. La distorsión del espacio-tiempo creada por los implantes y biochips se reduciría así de forma rápida y drástica.

Esto ha dado lugar a una disminución significativa de la volatilidad emocional humana en las últimas semanas. Además, la mayoría de los registros akáshicos se han borrado. Esto no significa que las grabaciones de eventos pasados hayan sido borradas, las fuerzas de la Luz sólo estarían eliminando toda carga energética y emocional negativa de esos eventos pasados, y así sería más fácil para las personas liberar y perdonar.

El número total de entidades negativas no físicas alrededor del planeta habría caído por debajo del umbral psicológicamente importante de mil millones y sigue disminuyendo rápidamente. Esto significa prácticamente que todavía habría alrededor de cien entidades demoníacas no físicas por cada ser humano encarnado, tratando de controlarlo y empujarlo al lado oscuro, que es una relación de cuadrícula mucho mejor que en las últimas décadas desde 1996. Cuando la proporción de la cuadrícula caiga por debajo de diez demonios no físicos por cada ser humano encarnado, se espera que los seres humanos de la superficie más brillantes y poderosos comiencen a despertar realmente de la amnesia de la Tierra en cuarentena.

La cuarentena cósmica de la Tierra se cancelaría a partir del 20 de julio.- Con la anomalía primaria restante más debilitada, la cuarentena espacial de la Tierra se abre finalmente, y los vuelos suborbitales estarán disponibles para la población de la superficie a partir del 20 de julio.

A medida que nos acercamos al Evento, hay mucha actividad entre bastidores en los ejércitos de todo el planeta que no se pueden informar, excepto dar algunas pistas:

NOTICIAS BREVES

El cohete chino caería el domingo en el océano Pacífico.- La agencia espacial rusa precisa la hora y el lugar de caída del cohete chino descontrolado. El jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, publicó este sábado las coordenadas aproximadas del lugar donde caerá el cohete chino Larga Marcha-5B Y2. Según el alto funcionario, el aparato caería en la madrugada del domingo al océano Pacífico en algún lugar al este de Nueva Zelanda. En cuanto a la hora de impacto, hay dos previsiones parecidas, las dos lo sitúan esta madrugada, entre las 4 y las 5:30, hora peninsular española. España tiene un papel activo en el seguimiento de este cohete chino ya que se vigila su movimiento desde el radar de Morón de la Frontera.

Aumenta la actividad espacial.- El complejo óptico-electrónico ruso Oknó-M, ubicado en las montañas de Sanglok, en Tayikistán, registró en los primeros cuatro meses de este año «un aumento de la actividad espacial», en concreto, alrededor de 30.000 objetos espaciales, unos 5.000 más que en el mismo periodo de 2020, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.

Un ciberataque cierra la principal red de oleoductos de EE.UU.- El principal operador de oleoductos, Colonial Pipeline, ha cerrado toda su red, la fuente de casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de EE.UU., después de un ciberataque que, según la compañía, fue causado por ransomware.

Trump dejará Mar-a-Lago hacia Nueva Jersey, convirtiéndolo en un nuevo punto focal para la política republicana.- Si bien se suele considerar a Nueva Jersey como un estado azul, recientemente ha elegido a destacados líderes republicanos.

Disparan contra tres periodistas colombianos.- Estaban plenamente identificados, tenían cascos marcados como ‘prensa’ y portaban carnés del medio. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Colombia abrió fuego contra tres periodistas que este jueves estaban cubriendo protestas en el municipio de Sibaté, cerca de Bogotá, y en el momento del ataque estaban realizando una transmisión en vivo, denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Aumenta la tensión en Jerusalén mientras miles de personas se dirigen a Al-Aqsa después de los enfrentamientos.- Israel dijo que estaba reforzando las fuerzas de seguridad el sábado en previsión de más enfrentamientos con manifestantes palestinos, un día después de los feroces enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.

Peligro de maremoto.- Un grupo de científicos identificó un nuevo peligro de tsunami que podría ser devastador en ciertas áreas del mundo, vinculado a fallas de deslizamiento submarinas en la corteza terrestre, según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estado de alarma finaliza esta medianoche después de más de seis meses.- El estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace seis meses decae este domingo y, con su finalización, se abre nueva fase que deja la gestión de las medidas en manos de las comunidades autónomas y de los tribunales, y supone el inicio de un conflicto por la restricción de derechos fundamentales. El fin de semana empieza con temperaturas veraniegas en España pero el domingo vuelven las lluvias y se desploman los termómetros hasta valores de finales del invierno o comienzos de la primavera.

Satanistas en España.- Los seguidores de esta secta abogan por el ateísmo. Es la primera agrupación de este tipo en registrarse en España, y últimamente gozan de cierta atracción por la falta de fe y la proyección de estas creencias en películas o series. Pastor es el presidente de la primera agrupación de este tipo reconocida por el Ministerio de Interior. La asociación llamada “Satanistas de España” se constituyó hace un par de años como una creencia religiosa con el Ángel Caído como figura principal. El el parque del Retiro de Madrid está una estatua del ángel caído situada a 666 metros sobre el nivel del mar.

