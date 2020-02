Abierto el plazo de inscripción del VI Concurso de Microrrelatos Improvisados ‘Ciudad de Almería’

Con motivo de la Feria del Libro de Almería 2020 y para fomentar la creatividad literaria, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha el VI Concurso de Microrrelatos Improvisados ‘Ciudad de Almería’. Un certamen que mantendrá abierto su periodo de inscripción hasta el próximo 24 de abril, viernes, inclusive.

Los microrrelatos serán creados a partir de un pie forzado que se conocerá en el mismo momento de su redacción, para lo que se convoca el próximo día 30 de abril, jueves, a las 18.00 horas, en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, y tendrán una extensión mínima de 150 y máxima de 250 palabras (sin contar el título del mismo).

Se establece un primer, segundo y tercer premio por categoría, pudiendo declarar el Jurado todos o algunos de los premios desiertos. Los premios consistirán en: primer premio: una minitableta de alta gama; segundo premio: un lector de libros electrónicos; tercer premio: una novedad editorial y dos entradas para la Red Municipal de Museos. Serán leídos por los ganadores en el acto que se organizará con este motivo en la sede de la Feria del Libro de Almería 2020.

Para inscribirse en el Concurso será necesario presentar una solicitud de participación al correo electrónico biblioteca.jmartero@aytoalmeria.es o una instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, en horario de 9:00 a 14:00 horas o a través de cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicitando la inscripción en el “Concurso de Microrrelatos Improvisados Ciudad de Almería”, en la que se consignarán los siguientes datos: nombre y apellidos, número de documento acreditativo de identidad (DNI, Pasaporte…), fecha de nacimiento, número de teléfono de contacto y categoría por la que se presenta. Estas son dos, Juvenil, de 14 a 17 años; y Adultos, a partir de 18 años.

No podrán presentarse los ganadores de certámenes precedentes. Los participantes dispondrán de un máximo de una hora para realizar el microrrelato y deberán ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra y del DNI u otro documento que acredite su identidad. Sólo podrá presentarse un microrrelato por participante.

No podrán participar en este Concurso aquellas personas vinculadas laboralmente con el Ayuntamiento de Almería y los escritos presentados deben ser originales e inéditos y no haber sido premiados ni hallarse pendientes de fallo en otros certámenes o concursos. La persona participante se hace responsable de tales circunstancias. El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos microrrelatos que contengan connotaciones racistas, sexistas, discriminatorias o que atenten contra la dignidad y el honor de terceros.