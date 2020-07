Potentados de siete países exigen subir los tributos

Unos 83 millonarios de siete países han firmado una carta dirigida a los gobiernos en la que exigen que estos cobren impuestos más altos a las personas más ricas con el fin de contribuir a la recuperación mundial de la crisis sanitaria, según informó el sábado ‘Newsweek’ de México.

Los 83 potentados conocidos como “Millonarios por la Humanidad”, elogian en la misiva a los trabajadores esenciales que han estado en la primera línea durante la crisis y destacan la función que pueden desempeñar las personas más ricas de la sociedad para ayudar a reequilibrar la economía mundial.

Según la carta que firmaron, las personas millonarias y multimillonarias “no cuidamos a las personas enfermas en las unidades de cuidados intensivos… Pero sí tenemos dinero, mucho dinero. Dinero que ahora se necesita desesperadamente, y que seguirá necesitándose en los años venideros, a medida que el mundo se vaya recuperando de esta crisis”. Por esa razón, “exigimos a nuestros gobiernos que suban los impuestos de la gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”.

IMPUESTOS INDISPENSABLES

El grupo publicó su llamamiento en el marco de la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores centrales del G-20 y previo a la Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo que se realizará en Bruselas, Bélgica, el 17 y 18 de julio.

En dichas reuniones se espera que los líderes globales analicen el esfuerzo mundial para reconstruir las economías y que los políticos aborden la desigualdad mundial y reconozcan que el aumento de los impuestos a los más ricos, además de una mayor transparencia fiscal internacional, son indispensables para una solución viable a largo plazo.

Entre los firmantes de la carta más importantes se hallan el fundador del Warehouse Group, el neozelandés sir Stephen Tindall; el guionista y director británico Richard Curtis; la productora cinematográfica estadounidense Abigail Disney, y el empresario danés-iraní Djaffar Shalchi.

Asimismo, pueden leerse los nombres del estadounidense cofundador de Ben and Jerry’s, Jerry Greenfield; la galardonada inversora en nuevas empresas y filántropa alemana Mariana Bozesan, y el antiguo director gerente estadounidense de Blackrock, Morris Pearl.

“El impacto de esta crisis persistirá durante décadas. Podría sumir a 500 millones de personas en la pobreza. Cientos de millones de personas perderán sus trabajos a causa de los cierres de negocios, algunos para siempre” se lee en la petición, que fue publicada por organizaciones como Patriotic Millionaires, Oxfam, Human Act, Tax Justice UK, Club de Roma, Resource Justice y Bridging Ventures.

A mi personalmente me escama tanta generosidad de los millonarios. Es posible que le estén viendo las orejas al lobo del reinicio financiero mundial y hayan cambiado de actitud por interés propio, porque estamos acostumbrados a que detrás de cada acto de filantropía suelen esconderse intereses personales ocultos.

NOTICIAS DEL RESETEO

El viernes 10 de julio, después de la reunión de las once de la noche del equipo de la revaluación de las divisas presidido por Judy Shelton, los Ancianos Chinos dieron el visto bueno a la liberación del nivel 4-B el martes 14 de julio. Después de eso hubo una actualización de la tasa de revaluación del Forex, liberación de algoritmos, evaluación final, revisión, auditorías técnicas y financieras, además de una serie de pruebas de última hora que incluyeron pruebas de liberación de liquidez para el pistoletazo de salida y el inicio del nivel 4-B. Este mecanismo es muy complicado.

En la noche del viernes 10 de julio, después de la reunión del equipo de la revaluación de las divisas, tuvo lugar una actualización del Fórex a las tasas de la revaluación, luego se inició una liberación de algoritmos, luego un conjunto final de evaluaciones, luego revisiones finales y una auditoría técnica y financiera final, y luego una serie de pruebas de último minuto, y luego comenzaron a probar la liberación de liquidez para el martes 14 de julio. Todos los bancos del mundo se preparan ahora para el inicio de los intercambios y la liberación de liquidez del pistoletazo de salida.

INTERCAMBIOS

Durante la semana pasada se han producido algunos intercambios en Asia, Canadá y otros países a modo experimental para iniciar el proceso de reseteo de China y EEUU, y el viernes 10 de julio se liberó el histórico bono de oro del Dragón Amarillo con el fin de financiar la revaluación de las divisas.

Dado que los bonos de Zimbaue respaldaban el reinicio financiero mundial, se espera conseguir que los titulares de Zim entren en los primeros cuatro días después del lanzamiento de un sitio web seguro el martes 14 de julio. Tendríamos hasta el viernes 31 de julio para intercambiar a las tasas de contrato.

Los equipos de seguridad del Departamento de Defensa y el equipo de liderazgo del Tesoro están trabajando duro para cerrar las puertas que utilizan los piratas informáticos de la camarilla oscura para intentar robar fondos. El Tribunal Supremo ha decidido congelar y confiscar los fondos de las cuentas que están utilizando las fundaciones de Soros para financiar la violencia callejera en EEUU.

NACIONES SOBERANAS

El lunes 13 de julio por la mañana, los ministros de finanzas de Irak, Vietnam y Zimbabue tienen una reunión programada con el presidente Trump en la Casa Blanca. El lunes o martes, mientras estén en Washington DC, se espera que los funcionarios iraquíes anuncien que son una nación soberana. Irak ha terminado de liquidar la tasa de revaluación del dinar y se han levantado las sanciones a Vietnam para que se pueda intercambiar el Dong.

La famosa ley de Nesara está programada para que esté en su lugar antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Mientras tanto se está aplicando el plan de Gesara detrás de las escenas, y siguen en marcha los arrestos con más de 1.800 acusaciones presentadas en los tribunales federales de todo el país desde que Trump asumió el cargo. Se espera que Durham actúe en los procesos judiciales de alto perfil de los acusados de la Administración de Obama del 5 al 7 de septiembre.

FRICCIONES

Las razones principales por las que EE.UU. no siguió el proceso de liberación de China durante la semana pasada han sido principalmente los gobernadores demócratas de doce estados que siguen cerrando sus fronteras, la fricción del presidente Trump con los chinos, y la camarilla del estado profundo que ha luchado ferozmente contra el proceso de liberación durante la semana pasada tratando de piratear y robar fondos de las cuentas a nivel mundial.

Ni los chinos ni EE.UU. han sido completamente transparentes entre sí, pero la Casa Blanca se han dado cuenta de no tienen más remedio que sacar estos fondos para restaurar la economía, o el presidente Trump pondría en peligro su posibilidad de reelección.

Judy Shelton y su equipo han presionado a los gobernadores demócratas del estado profundo, para que dejen que comiencen los reembolsos del nivel 4-B, diciéndoles que sus estados se beneficiarán de los fondos liberados para estimular su economía local por los poseedores de moneda después de la revaluación, y que además se impondrán sanciones federales contra ellos si no cooperan. Esta amenaza está funcionando, ya que los gobernadores están cooperando ahora.

NOTICIAS BREVES

Mascarilla obligatoria.- Andalucía, Aragón, La Rioja y Navarra aprobarán la próxima semana el uso obligatorio de mascarillas incluso en situaciones en las que se pueda mantener la distancia social, una medida aprobada ya por Cataluña, Baleares y Extremadura, y que estudian Asturias, Cantabria y Murcia. Esto se produce después de que el Colegio Oficial de Médicos haya declarado públicamente que la mascarilla no sirve para nada al aire libre.

“Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano”, señaló el presidente de México tras su reunión con su homólogo estadounidense. Durante el evento, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a Trump y comentó que “fallaron pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”. Por su parte el presidente Trump destacó el apoyo de los mexicanos que viven en EEUU por “las contribuciones extraordinarias que se sienten en todas las industrias, en las comunidades y en todos los lugares de nuestra nación, del comercio a la ciencia y en todos lados”.

Refugiados venezolanos y cubanos piden a Trump que ayude a liberar a sus países del comunismo.- Activistas venezolanos y cubanos en Florida instaron el 10 de julio al presidente Trump a que asistiera a su mesa redonda sobre “Apoyo al pueblo de Venezuela”, para ayudar a las personas oprimidas por los regímenes comunistas de Venezuela y Cuba a recuperar la libertad y a eliminar el narcoterrorismo y la pobreza.

Trump advierte que “algo va a pasar con Venezuela”.- “Venezuela era un país rico hace quince años y ha sido destruido por dos personas, pero por un sistema, un sistema horrible, llámelo como quiera, pero es un sistema horrible”, expresó el mandatario. A continuación, Trump advirtió que “algo va a pasar con Venezuela, eso es todo lo que puedo decirle, algo va a pasar con Venezuela”, y agregó que, en el panorama mencionado, EE.UU. estará “muy involucrado”.

Canadá generó 953.000 empleos en junio.- La economía canadiense creó 953.000 empleos en junio, lo que permitió reducir la tasa de desempleo al 12,3%. El fuerte ritmo de creación de empleo fue mejor de lo esperado por los analistas. En mayo, la cifra se situó en el 13,7%. La cifra de junio se suma a los 290.000 puestos de trabajo creados en mayo, pero el número de empleos en el país sigue siendo 1,8 millones inferior al que existía antes de la crisis sanitaria. Los dos motores económicos del país, las provincias de Ontario y Quebec, generaron la mayoría de los empleos, 378.000 y 248.000 respectivamente. ¿Cuántos empleos generó Cuba y Venezuela?

