2E: De pendones y ‘tomas’ vox-mitivas

«Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo». Voltaire

¡Ya está bien de tantos nacionalcatólicos disimulos mal imitados del castrense loyolismo, modelo de las SS hitlerianas (sic)! Incitando al odio androfóbico antesala del fascismo, y al esterilizar a las mujeres mediante la brutal explotación, la victoria de la barbarie está asegurada. En un desolado mundo que impide o dificulta la entrada de inmigrantes en el agro vaciado, lleno de ancianas sin herederos y con los testaferros de la curia expropiando inmuebles a capricho – merced a ciertos sectarios esbirros de la judicatura opusina encubiertos -, algunos espabilados con alzacuello vislumbran para sí mismos un porvenir idílico… ¿qué podría fallar?

No basta sólo con el ‘a-por-ellos’ cuando vayan a votar para que el abismal foso con la Nación catalana sea absolutamente insalvable. ¡Fuera complejos, los humilladeros triunfales frailuno-castellanistas en honor de los ocupas mesetarios en Andalucía debemos dotarlos de la solemnidad de rigor que requieren, como corresponde al laconismo cartujo del ‘estilo’ de los amos! Y por supuesto la propaganda masiva que no nos falte… no sólo las reposiciones de las películas estomagantes del costumbrismo clerical-franquista de Canal Sur (debe ser que de los ochenta para acá no se produjeron audiovisuales, ni existieron grupos musicales innovadores, para tener que reiterar hasta la saciedad los bodrios folclóricos del casposo susanismo).

¡Y lo que ayudan los cinco millones y medio de cupones de la ONCE dedicados a homenajear la ignominia del ‘día del pendón’! Algunos incautos al comprar el décimo pensarán que esa invasora monstruosidad despótica puede ser motivo de ‘suerte’… en vez de Malfario eterno. Lo de que se soterre la incitación a la ludopatía, con la beneficencia a los discapacitados, constituye una anécdota baladí. ¿Y qué tal les sentaría un boicot a la compra de su lotería por publicitar las aniquilaciones imperiales y el oscurantismo del Trono y el Altar contra Andalucía?

Llevamos tantos siglos de represión los plebeyos de la Sociedad Civil que los esperpentos protocolarios, pasándose por el forro la ‘aconfesionalidad’ constitucional los alcaldes pepero de Almería y del granadino de Ciudaenanos, nos resultan deplorables. ¿Qué es eso de aparecer el primero tremolando el pendón castellano desde el balcón consistorial con más flaccidez que un heterosexual agitando el pabellón del Orgullo gay? ¿No nos merecemos por tantos esfuerzos de siglos de la Inquisición, por plumas y espadas, un nuncio vaticano en el desfile… o con un flamante cardenal exarzobispo de Rabat almeriense una aparición purpurada de Fin de Año?

¿Y ni aun un emisario de Zarzuela borboneando a orillas del Darro en la efeméride anual loor del colonialismo el 2E? ¿Ni una princesita o infantita cuando podríamos darles más boato y pompa escenográficos que a Priscilla, Reina del Desierto? ¿Y encima el otro alcaide en la capital de los nazaríes de lerdo beaturrón en la coronación de la Virgen de las Angustias en la catedral granaína (antigua Aljama principal), junto a los infectos momios de Isabel la Guarra y Fernando el Marrano? ¡Canonización de sendos foráneos campeones castellano-aragoneses romanistas ya! ¡Clan de los Romanones, en pie impasible el ademán, encalomar sale gratis! ¡No hay derecho, tantos sonrojos infamantes no hay quien los aguante!

Resulta muy rácano que en Almería, en nuestro día conmemorativo del vasallaje, expolio y genocidio, no tenga mayestática presencia el ejército español, heredero en mucho mayor grado que de su sedicente ‘constitución’ – sin Separación de Poderes -, de las inquebrantables Leyes del Movimiento Nacional (ved informes del oficial represaliado Gonzalo Segura). Obedientes tantos leales ‘patriotas’ más que al neogeneralísimo hijo del rey de Franco al capo de Castelgandolfo, como puede comprobarse durante la SS (Sem. Santa)… sin ese ‘patriotismo’ armado con olor a incienso ¡cómo no vamos a perder la fe en el jesuita padre Astete e incluso en los cardenales matarrojos ultrafranquistas Gomá y Pla i Deniel (ah, aquellos fieles catalanes de Franco en Salamanca que la Generalitat trata en vano de solapar…)!

¡Qué vergüenza el bochornoso espectáculo de cuatro gatos empleados municipales de comparsa, los cuales cobrarán su salario por ese día de oprobio sin estar en su despacho por la jeta! Desganados figurantes en ese pasacalles ‘lagañoso’ del pendón deslucido e indigno, ¿qué fervor puede lograrse sin exhibición de machotes legionarios con la bayoneta calada, brigadas motorizadas con ametralladoras, boinas verdes con camuflaje de combate ni la patrulla águila dibujando en un firmamento azul-falange la rojigualda? ¿Salvas coheteras de ordenanza de pega mientras ignoran por completo el legal Himno de Andalucía tan solo? ¡Vade retro, el estruendo de ventiún cañonazos simultáneos en batería se vuelve indispensable al sonar los acordes de la incantable – por la irrisión universal – marcha granadera! ¡Queremos ver sus tanques Leopard alemanes – no les pagamos únicamente a los teutones las pensiones con la Deuda, también nos calzan manu militari – por las avenidas en fechas navideñas! ¿Así cómo nos van a infundir terror los ‘novios de la muerte’ a los que sufragamos su soldada para la próxima matanza como en el 36, previa tortura de trabajadores desarmados a los que fingen defender?

Ya ni siquiera el dos de enero en Graná afloran los seglares ‘andalucistas’ con los globitos, amedrentados por el autocar de neonazis de tapadillo importados cada año de Castilla ‘la Vieja’. Vale que el día de su Comunidad Autónoma no le echen redaños los gallinas para enfrentarse a sus paisanos, que celebran el Levantamiento rebelde de los Comuneros en Villalar. Pero ¿se puede tolerar al arrimo de cipayas puretonas con abrigos de garra y de los alienados indígenas barrigones bien trajeados, satisfechos ambos de su servidumbre y del sacramento de la penitencia, que se presenten los cruzadetes de opereta en la Plaza del Carmen como si fuesen de merendilla un fin de semana al campo? ¡Nunca, queremos contemplar esos apolillados tocados de requeté del tatarabuelo con manchas de sangre reseca por masacres del pasado milenio, esas cruces de Borgoña destripaherejes y mataindios de perenne actualidad, las añiles camisas con el escapulario enredado en los pechillos de lobo, esa rancia uniformidad paramilitar con cananas y botas altas, los rosarios de pulsera en las muñequitas, ese pelazo engominado cortijero con aclarada melenita rizada rociera, de reflejos dorados teñidos en la nuca…!

¿Caballitos prestados a estas alturas para remedar al moro pasiego Abascal al que tanto debemos por la visibilización que nos regala, junto con su tropa de analfabetos carcamales y chusqueros descerebrados, gracias a su islamofobia acicateada por la clerigalla pretridentina? ¡Anhelamos deslumbrarnos con la comitiva de misiles intercontinentales en posición semierecta, sobre vehículos pesados 16×16 ruedas por la Gran Vía, en la patria chica del prócer exgeneral de Intxaurrondo, mientras redivivos flechas y pelayos entonan a grito pelado sus temazos al lado del Albaicín!

Nada de escuadrones discretos con pardas camisas arremangadas rifle en ristre en posición de firmes, y tímidos espíritus genuflexos ante su ‘führer’ del Estado extranjero romano a los pies de la Alhambra… ¡Regimiento completo de Rambos cañís al paso de la oca con su coronel en jefe de mascarón de proa como mínimo! ¡Despliegue de artillería autopropulsada de largo alcance por el centro de Graná! ¡Qué se note la verdadera dimensión evangélica en esta tierra de infieles que no comulgan en su mayoría con el fanatismo prototalitario y racista enemigos de la condición humana! ¡Yahvé, cristo-rey y María Santísima de las Batallas quieren mostrarnos el mismo amor al prójimo que con los niños palestinos, bolivianos y la mitad de zagalillos andaluces malnutridos, incrédulos! ¡Devolvámosles tantos favores recibidos, sobre todo por Latinoamérica, dando la difusión que merece al genuino significado horrendo del doce de octubre – día de exaltación de ‘la raza’ – en respuesta, ingratos!

Y ya que muy ufano se coloca entre sus apellidos el de un pariente suyo alcalde franquista, el temerario Ramoncico regidor de Almería con menos horas cotizadas fuera de la política que Curro Jiménez, si nos ha endosado por bandera la de los piratas genoveses que nos saquearon en el S. XII, ¡qué menos que el hipogrifo de bronce que rapiñaron sus compinches pisanos aparezca también representado! Eso sí, cuando de paso para ver a sus señoritos de Génova 13 el lustracirios munícipe pase por el museo arqueológico junto al Manzanares, para admirar esa joya escultórica única de la orfebrería andalusí cedida unos meses por Italia, la prudencia dicta que acuda de incógnito con peluca, gafas de espejo y gorra calada. Esos animalitos mitológicos totémicos, guardianes implacables frente a los ladrones de bienes ajenos así se disfracen con sotana, si reconociesen a alguien que colabora con los facinerosos su venganza causaría espanto al más bragado.

El dios monárquico-papista de la guerra y de la muerte ya ha llegado para redimirnos a todos, miserere nobis, y si el Oficio de Tinieblas canónigo-franquista sacrifica a unos millones de inocentes más en su inmensa pira de Molloch, en el altar de la deidad suprema del clerical-imperialismo, Mammón… ¡pshé, con las locales tragaderas de agujeros negros estelares de los parroquianos no existe inconveniente alguno!

El altísimo en el cielo ya distinguirá a los suyos tras el siguiente exterminio impune, proclaman regocijados los hipócritas esclavos del ángel caído, aunque antes no se postren derrotados frente a nuestros dos grandiosos Hitos históricos que pulverizan las patrañas de su absolutismo sectario: el Olivo de Narila y los Libros Plúmbeos de la Abadía del Sacromonte… ¡qué tenaz, edificante y noble empeño de Paz no ultrajante el de nuestros antecesores andalusíes para las generaciones venideras!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan