25D: Día de los Libertadores de Al-Andalus

«La libertad, para realizarse, debe bajar a la tierra y encarnar entre los hombres. No le hacen falta alas sino raíces». Octavio Paz

¡Al fin llega el 25D, cómo nos encanta disfrutarlo en familia en Andalucía a pesar de algunos ‘cuñaos’ vox-mitivos! Naturalmente no por la falsedad adoctrinadora con la que la clerigalla, agentes del totalitarismo papista y sus matones, pretenden alienarnos con el cuento del alumbramiento del sabio y noble Jesús de Nazaret, que según los especialistas no ocurrió por esas fechas, sino en verano y no en Belén. La fiesta se instauró en tiempos del genocida Constantino en el S. IV para asimilar la celebración pagana militarista del Sol Invicto – ensalzadora del dios persa Mitra con banquetes y mucho fornicio -, cuando los días vuelven a hacerse más largos. El cristianismo ortodoxo oriental jamás se ha prestado a semejante operación romanista, por eso celebran la Natividad en la Epifanía, el 6 de enero. De ahí también que la fiesta de Reyes sea de singular relevancia aquí. Durante casi un siglo, en el imperio visigodo gran parte del levante y el mediodía peninsular volvieron al poder romano, con Bizancio.

Nadie nos recordará que al ser los andalusíes en su inmensa mayoría de origen mozárabe, por el Respeto a las minorías existente en los primeros siglos de nuestra gloriosa historia, los padres y madres de Las mil y una noches en el Poniente de la Umma celebraban la Navidad (al Nazareno se le considera un Enviado del Islam, no inferior a Mahoma… instrumentos musicales y dulces navideños proceden del folclore y la gastronomía andalusí). Nos da igual su ignorancia, su odio racista y clasista, inherentes a su ofuscación sectaria…

En este Día los andaluces de conciencia o andalusíes también homenajeamos a los héroes que dieron la vida hace 450 años por el Derecho soberano de un Pueblo a la Libertad. Casi un siglo después del documento histórico de las condicionadas Capitulaciones de Granada, y tras la ilegal persecución criminal de los inquisidores a los contrarios al tiránico clerical-imperialismo, Abén Humeya proclamado rey de Al-Andalus emancipó a la mayoría del oriente andaluz. Tres años combatimos a los sanguinarios esbirros armados del tirano Felipe. ¿Acaso de nada sirvió esa epopeya de Resistencia? Gracias a ello en los territorios históricos del sur de Al-Andalus no sufrimos las deportaciones brutales de Aragón (1/3 de su población total fumigada) o de Valencia (1/4 de sus habitantes suprimidos), aunque la Bestia clerical-imperialista nos utilizara de carne de cañón por Flandes (Juan Goytisolo dixit).

Debemos continuar alerta y en guardia, porque la barbarie monárquico-papista sigue condenándonos al colonialismo, a la miseria y a la emigración. Si bien al menos hoy se evidencia su quiebra moral estrepitosa e irreversible con numerosos ejemplos vergonzantes. ¿Un gobierno supuestamente ‘democrático’ que no condena desde Madrid el golpe de Estado en Bolivia o ni siquiera llama a consultas a su embajador? Reactivación del imperialismo yanqui contra Nicaragua, Venezuela, Cuba e imponiéndonos aranceles a nuestros propios productos, ¿y a lo que se dedican es a reirle las gracias supremacistas al racista Trump, el candidato del KKK, con la rancia tropa parafalangista del moro pasiego Abascal?

Y de remate un varapalo judicial desde Bruselas con motivo del atropello judicial cañí a la inmunidad de eurodiputados electos catalanes perseguidos, que en ese momento no habían sido condenados (y por cierto, con estas arbitrariedades que dejan en entredicho a los rojigualdos, la fiesta del hundimiento de la promoción de la ‘marca expaña’, para lo que se despilfarraron millones, ¿quién la va a pagar, el ‘tribunal constitucional’ metamorfoseado en TOP, Tribunal de Orden Público clerical-franquista o los ‘periodistas’ de las JONS que les jalean…?).

Un monarca y jefe de Estado intitulado ‘rey de Jerusalén’ que permite en una capital internacional de Tres Culturas que se arrogue el sanedrín sionista la ilegitimidad de ser una teocracia judía excluyente (Mohamed VI y Francisco I de Roma han tenido infinita más dignidad que el Borbón al no reconocer este despotismo fascista de Tel-Aviv. ¡Supresión de ese grotesco título del hijo del rey de Franco ya!). Un autodenominado ‘alcalde de izquierdas’, el gaditano tragasantos Kichi, que con la excusa del paro no pone por encima de esa lacra el Derecho a la vida, justificando la venta de armas a países beligerantes que matan civiles… Sentimos envidia por la respuesta ciudadana en lugares como la India, desde su constitucional laicidad administrativa, en relación a la discriminación legal sufrida por inmigrantes según su confesión religiosa por un partido ultra hindú en el poder… decenas de muertos y heridos en las manifestaciones y ahí sigue el Ministerio de Asuntos Exteriores y el embajador español en Nueva Delhi como si nada.

Por si no bastase tamaña indecencia nacionalcatolicista, parda o colorada, se atreven a encasquetarnos un ‘museo bereber norteafricano’ en la palacio de Carlos V de la Alhambra, en el lugar donde arrasaron la mezquita del Alcázar, uno de los más bellos del mundo. ¿Este es el camino para hermanar a los Pueblos del Universo Amasigh, el mal llamado ‘bereber’, del que nos enorgullecemos y del que casi todos provenimos antes del imperio romano? ¿Acaso Al-Andalus carece de Legado ibérico-‘bereber’ autóctono para presentarlo como ‘extranjero’ e ‘imperialista’ mostrando ese fraude como ‘magrebización de Al-Andalus’? ¿Las autoridades de la Junta de Andalucía y sus señoritos de ‘madriz’ y el Vaticano no tienen el mínimo amor propio ni dignidad?

Roma está claro que con su ‘divide y vencerás’ por estandarte nunca ha pagado traidores. El presidente de Aragón, Lambán, que tanto gusta españolear por las sacristías con el otro sociata manchego Page, tiene que soportar que desde el romano-centralista TC/TOP le nieguen su reconocimiento histórico como Nación, ¡a un Reino de siglos nacido en 1035! ¿Qué, tras esta humillación histórica, se limitarán a potenciar los ‘coros y danzas regionales’? Lambán, Cochero de Drácula II, ¿sigues por ahí cantando el ‘asturias-patria-querida’, almacántaro?

Por no hablar del ridículo de la factoría propagandística de Washington del National Geografic, que hace un reportaje sobre la Córdoba subterránea con el único objetivo de dar primacía a lo romano sobre lo islámico andalusí. Nada extraño en el gringo-sionismo, el cual para magnificar el Legado hebreo en Palestina en las excavaciones destruye el musulmán, por su cercanía cronológica de mucha mayor monumentalidad. No hay problema, con las más modernas técnicas de realidad virtual nos podrían vender muy pronto que los cordobeses provenimos de alienígenas del planeta Tron.

Sin embargo el colmo de la estulticia y la impostura reside en un sedicente partido ‘andalucista’ embaucador. Exige a otro confesional islámico implantado en Andalucía que para el reconocimiento a los descendientes de la Diáspora andalusí deben proclamar la negación a la monarquía y el ‘Estado andaluz’, al que los clerical-‘andalucistas’ dicen representar para consumo propio de sus cuatro pardillos. Vamos a llevarnos bien, hipócritas neorrojasmarquistas relamealtares, ¿el reconocimiento de los DDHH no está por encima de la política coyuntural, por muy justas que sean las reivindicaciones? Y teniendo en cuenta que el primer invasor del actual solar andaluz fue un arzobispo-caudillo al frente de una ‘cruzada’ decretada por el papa, y al que solapáis por sistema, ¿os atrevéis a cacarear de soberanía cuando parecéis baboseando por procesiones y romerías los monaguillos de Castelgandolfo…?

Resurge Al-Andalusía libre de las cenizas del genocida clerical-colonialismo tiránico y expoliador… hasta la propia Luna Llena abraza al Astro que nos da calor y vida, sin rendirse a los parajesuitas que utilizan a las mujeres para imponer un sexismo de confrontación. Renace, Sol de la Humanidad de Al-Andalus ahora escarnecido, no consientas que por cambalaches con el ‘catalanismo’ asimilado te continúen discriminando. ¡Vuelve a Amanecer por occidente, Nación del Guadalquivir y Sierra Nevada, apasionada amante de la Inmortalidad y la Belleza! ¡Viva Al-Andalusía independiente, democrática, laica y republicana, venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan