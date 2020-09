El Sol comienza un nuevo ciclo oficial

Máxima actividad solar en julio de 2025

Coincide con el final del Kali Yuga en 2025

Hay un baile de fechas en estas predicciones

Ahora vivimos en el final los tiempos oscuros

El Kali Yuga significa una era de riña e hipocresía

La bondad y la virtud desaparecieron en el mundo

El nuevo ciclo solar comenzó en diciembre de 2019

En julio de 2012 una nube de plasma salió disparada del Sol

Un eclipse solar total atravesará América del Norte en abril de 2024

Se prevé que el pico de actividad solar en esta nueva etapa se registrará en julio de 2025. Entonces se producirán importantes erupciones solares que podrían interferir en las comunicaciones terrestres e incluso interrumpir el suministro de electricidad.

Esto ya pasó en julio de 2012, cuando una gran nube de plasma salió disparada del Sol, aunque no impactó directamente sobre la Tierra. También en 1989, una tormenta geo-magnética provocó corrientes inducidas en la Tierra que perturbaron la red de distribución eléctrica de la mayor parte de la provincia de Quebec en Canadá y provocó auroras boreales incluso hasta en Tejas.

ESPECULACIONES

Sin embargo, algunos mensajes hablan de flash solar y grandes acontecimientos para este año o la primavera del año que viene, mientras que este ciclo de tiempo se acabaría en diciembre de 2026 según el calendario maya, mientras que el Comandante Zaphiel dice que el año clave del fin del mundo actual sería el 2038. Aunque nadie sabe el día ni la hora, es posible que todos lleven parte de razón, porque estamos hablando de ciclos de tiempo diferentes, cada uno de los cuales puede tener su evento mundial particular.

Yo personalmente apuesto a marzo de 2021 para el final de esta pesadilla coronada basándome en la predicción de la astróloga Eva Lunella. Otra fecha curiosa es la que da el maestro Maximillien de Lafayette en su libro “Los extraterrestres volverán a la Tierra en 2022”, que no tiene desperdicio por sus revelaciones.

Este baile de fechas puede producir confusión, pero no hay otra cosa mientras no tenga una bola de cristal para adivinar el futuro. Lo único que puedo decir es que todo llega para quien sabe esperar y trabajar su destino, porque no es cuestión de esperar con los brazos cruzados.

YA ES OFICIAL

Ya es oficial: el Sol ha entrado en un nuevo ciclo, concretamente en el ciclo solar número 25. Esta nueva etapa amenaza con un importante fenómeno espacial que se puede producir en 2025 y que puede tener consecuencias para la Tierra.

En el proceso de aumento de actividad gradual que se irá viviendo hasta llegar al pico de 2025, se pronostica que un eclipse solar total atravesará América del Norte en abril de 2024, lo cual permitirá a los científicos analizar mejor las erupciones solares.

El nuevo ciclo solar que empezó en diciembre de 2019 fue finalmente identificado el 15 de septiembre, como es lo habitual debido a la inestabilidad de la actividad solar. La actividad que tenga nuestra estrella será decisiva para la meteorología espacial dentro del sistema solar en los próximos once años.

https://mundo.sputniknews.com/ espacio/202009171092788665- hay-que-temer-al-2025-empieza- un-nuevo-ciclo-solar/

TORMENTA SOLAR

Una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar, es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar y una expulsión de masa coronal que interactúa con el campo magnético terrestre. El aumento en la presión del viento solar comprime inicialmente la magnetosfera.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tormenta_geomagn%C3%A9tica

Una fulguración solar es una liberación súbita e intensa de radiación electromagnética en la Cromosfera del Sol, con una energía equivalente a las bombas de hidrógeno, las cuales aceleran partículas a velocidades cercanas a la de la luz y están asociadas como precursoras de las expulsiones de masa coronal.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Fulguraci%C3%B3n_solar

Se denomina expulsión de masa coronal a una onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol en el periodo de máxima actividad solar. Esta onda es muy peligrosa ya que, si llega a la Tierra y su campo magnético está orientado al sur, puede dañar los circuitos eléctricos, los transformadores y los sistemas de comunicación, además de reducir el campo magnético de la Tierra durante un periodo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Eyecci%C3%B3n_de_masa_coronal

Investigaciones científicas recientes han demostrado que el fenómeno de la reconexión magnética es responsable de las expulsiones de masa coronal, y de las erupciones solares. Reconexión magnética es el nombre dado al reordenamiento de las líneas de campo magnético cuando se acercan dos campos magnéticos opuestos. Este reordenamiento está acompañado de una liberación espontánea de la energía almacenada en los campos originales dirigidos de forma opuesta.

ALGO PASÓ EN 2012

Puede sonar extraño y ajeno, pero lo cierto es que la Tierra ya ha estado expuesta a fenómenos meteorológicos solares de lo más impactantes: en julio de 2012 una nube de plasma salió disparada del Sol, pero afortunadamente la tormenta solar atravesó la órbita terrestre y, aunque la Tierra se libró del impacto, faltó poco para el desastre.

Eso fue en 2012, pero quizá en el futuro no haya tanta suerte, y por eso hay que vigilar con precisión la actividad del astro rey. Algo que ayuda en esta tarea son las manchas solares: unas zonas que constituyen el origen de las llamaradas explosivas y otros fenómenos peligrosos que lanzan al espacio luz, energía y materia solar.

“Esperamos que un eclipse próximo al máximo solar nos muestre algunas manchas solares grandes e interesantes en la superficie del Sol, y que nos ayuden a aprender más sobre la vida dentro de la atmósfera de una estrella activa, y sobre la meteorología espacial que crea el Sol” dijo Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Nacional Solar de Colorado, en EEUU.

Volviendo al fenómeno de 2012, Doug Biesecker, físico solar del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA y copresidente del Panel de Predicción del Ciclo Solar 25, explica que el máximo del ciclo 24 tomó a la comunidad astronómica desprevenida por un error de cálculo.

“Tratamos al Sol como si fuera una gran bola de gas, pero los hemisferios norte y sur se comportan de manera independiente. En el último ciclo solar, estaban más desfasados que nunca entre sí, lo cual estropeó nuestro pronóstico”, aclara Biesecker.

Ahora, no obstante, han mejorado los métodos predictivos y, sea como sea, el seguimiento y el análisis de los campos magnéticos en las regiones polares del Sol continúan ofreciendo la mejor manera de pronóstico posible, según sus palabras.

ERA DE LA CONFUSIÓN

Precisamente este año 2025 coincide con el cálculo realizado por Bibhu Del Misra de que el final del Kali Yuga, o era de la oscuridad y de la confusión, se producirá precisamente en el año 2025. Ahora vivimos en los tiempos oscuros del Kali Yuga, cuando la bondad y la virtud han desaparecido del mundo prácticamente.

Varias culturas antiguas creían en un ciclo de las edades del mundo en el que gradualmente descendemos desde un estado de perfección espiritual y abundancia material, a otro estado de ignorancia y escasez. En la antigua India, esto se llamaba el ciclo Yuga. La doctrina del ciclo Yuga nos dice que ahora vivimos en Kali Yuga; la era de las tinieblas, cuando la virtud moral y las capacidades mentales alcanzan su punto más bajo en el ciclo.

Ahora estamos terminando el Kali Yuga, casi 5.700 años desde su comienzo en el 3.676 a.C. Y el final del Kali Yuga será seguido por tres eras más que abarcarán nueve mil años, antes de que termine el ciclo ascendente. Kaliyuga es un periodo que aparece en las escrituras hindúes. Comúnmente se lo denomina “era de la riña y de la hipocresía”. En sánscrito, ‘kali’ significa ‘dado’ o más exactamente el lado perdedor del dado. No se trata de la diosa Kali sino del demonio Kali.

La epopeya del ‘Mahabharata’ describe al Kali Yuga como el periodo en el que el Alma del Mundo es de color negro; sólo queda una cuarta parte de la virtud, que lentamente se reduce a cero al final del Kali Yuga. Los seres humanos se vuelven malvados; dominan la enfermedad, el letargo, la ira, las calamidades naturales, la angustia y el miedo a la escasez. Caen en desuso la penitencia, los sacrificios y las observancias espirituales. Todas las criaturas se degeneran.

https://www.newdawnmagazine. com/articles/the-end-of-the- kali-yuga-in-2025-unravelling- the-mysteries-of-the-yuga- cycle

CATACLISMOS

Cada 2.700 años, nuestro planeta se ve afectado por una serie de acontecimientos catastróficos durante un periodo de unos pocos cientos de años, lo que provoca un colapso total, o casi total, de civilizaciones en todo el mundo. En todos los casos, sin embargo, la civilización se reinicia inmediatamente después del periodo de destrucción, como ocurrió con el Renacimiento.

Cuando se produjo la decadencia de la humanidad y se perdió mucho conocimiento sagrado aparecieron varios filósofos y profetas extraordinarios a los que he admirado toda la vida como Buda, Tales de Mileto, Pitágoras, Lao Tse, Confucio, Zoroastro, Mahavira, Guru Nanak, etc. Si quieren ustedes maestros modernos puedo nombrar a grandes yoguis como Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Swami Sivananda, Paramahansa Yogananda, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo y muchos más.

He estudiado a todos ellos y todos me han aportado conocimiento y realización espiritual. En España fui discípulo del profesor Ramiro Calle, del que aprendí Yoga y mucha filosofía oriental. También fui iniciado por el gran Lama Kalu Rimpoché. Mi respeto y agradecimiento a todos los seres que me han enseñado sabiduría. Le debo más a la sabiduría oriental que a la occidental, aunque mi cultura sea totalmente occidental.

COMIENZO

Según el Mahabhárata, la era de Kali inició en la medianoche del duodécimo día de la batalla de Kurukshetra, que duró en total dieciocho días, la noche en que los dos ejércitos (los pandavas y los kauravas) se negaron a detenerse al atardecer para orar, y siguieron matándose en la oscuridad, hasta el amanecer, lo cual simboliza una pérdida de virtud.

A mediados del siglo VI, el astrólogo Aria Bhatta (476-550 d. C.) determinó mediante cálculos astrológicos que ese momento podría haber sucedido entre el 17 y el 18 de febrero del 3102 a.C. En la actualidad los hindúes sostienen que esa fecha es correcta.

Debido a la presencia del dios Krisna en el planeta, la personificación de Kali no se atrevió a entrar con toda su fuerza. Pero en el mismo día de la ascensión de Krisna al cielo (quien murió a los 125 años de edad), Kali entró en este mundo en la forma del delito de lastimar a una vaca.

Esta era del vicio durará exactamente 432.000 años. Según la mitología, al final, nacerá el Kalki Avatar, el décimo y último avatar de Visnú, que ―montando un caballo blanco y blandiendo una espada― aniquilará a toda la humanidad corrompida, y salvará a los que sigan siendo devotos de Visnú.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Kali-iuga

CRONOLOGÍA

Según las escrituras védicas, los cuatro yugas forman un ciclo de 4.320.000 años (un maha-yuga, o ‘gran era’), que se repite constantemente en el ciclo del eterno retorno del que hablaron los antiguos griegos como Platón:

El Satyá-yuga llamada Era Dorada o era de la verdad dura 1.728.000, y el promedio de vida era de 100.000 años El Duapára-yuga llamada Era de Plata o segunda era, dura 1.296.000 años, y el promedio de vida era de 10.000 años. El Tretā-yuga llamada Era de Bronce o tercera era, dura 864.000 años, y el promedio de vida era de 1.000 años. El Kali-yuga, que es la Era de Hierro o era de la riña dura 432.000 años, y el promedio de vida fue de cien años, al comienzo de la era, hace 5.100 años. Ahora ni siquiera llega a los cien años porque estamos en el fondo del pozo.

ACTUALIDAD DEL RESETEO

El reajuste de las divisas se liberó el 11-S, y luego se volvió a paralizar. La liberación llegará sin aviso para evitar interferencias de la camarilla oscura. Charlie Ward asegura que se condonó la deuda a más de un millón de personas, pero no tengo pruebas de esta afirmación.

Según el informe de hoy de “República Restaurada” el pistoletazo de salida no esperará a las elecciones, ni a que se hagan públicos los arrestos. La liberación está en un calendario preestablecido y podía ocurrir en cualquier momento, a cualquier hora, a partir de esta semana.

Nadie recibirá una advertencia con antelación de 24 horas ya que los responsables de la toma de decisiones no quieren que los maníacos del estado profundo, sean advertidos sobre el momento de la liberación y puedan poner obstáculos, como ya hicieron en el pasado muchas veces.

Trump liberó el reajuste de las divisas el viernes 11 de septiembre, y luego las cosas se retrasaron durante el fin de semana, ya que se cometieron errores en los pagos contractuales y los beneficiarios de las cuentas de los nativos americanos se quedaron fuera de los pagos de los acuerdos adjudicados obligatorios, que tienen que hacerse correctamente y legalmente, antes del pistoletazo de salida. Es decir, que hubo pagos, pero pocos y con cuentagotas.

https://youtu.be/7M-xqGo47F8

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)