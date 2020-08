El vocablo “ALMANZORA” significa “LA VICTORIOSA” y alude al nombre de Abu Amir “AL-MANSUR O EL VICTORIOSO”, llamado Almanzor por los cristianos, quien era una tormenta bélica constante.

JOSÉ MARÍA MANUEL GARCÍA-OSUNA Y RODRÍGUEZ.

-ALMANZOR CONTRA COMPOSTELA-

En el año 995 Abu’Amir Muhammad ben Abi Amir al-Maafirí al-Mansur [Torrox, c. 939-Medinaceli, 10 de agosto de 1002], más conocido como Almanzor, arrasó Carrión de los Condes, ya que los condes Banu Gómez de Saldaña habían traicionado al dictador amirí y este, enrabietado, al apoderarse de Astorga, obligó al rey Bermudo/Vermudo II Ordoñez “el Gotoso”de León [C. 948-953-REY-EMPERADOR DE LEÓN; desde 981-982; luego desde 985, HASTA, septiembre de 999, monasterio berciano-leonés de Villabuena] a entregar al exiliado omeya Abd Allah ben Abd al-Aziz al-Marwani “Piedra Seca”, ex-gobernador de Toledo.

La conjura de Subh-Aurora; una mujer bascona, que era la madre del califa omeya Hisham/Hixem II [Abu-Walid Hishâm ibn al-Hakam. Córdoba, 11 de junio de 965-TERCER CALIFA OMEYA CORDOBÉS desde 976 a 1009-Córdoba, 18 de mayo de 1013], tras veinte años de alianza entre ambos; se produjo porque Subh sustrajo 80.000 dinares del tesoro califal, para financiar un golpe de estado contra su antiguo aliado, el gran chambelán o hayib y jefe del ejército Almanzor.

Según el historiador E. Manzano Moreno: “El portentoso ascenso de Almanzor al poder, no se produce solo por su insaciable sed de dominio, sino en el marco de las complejas luchas internas que se desarrollaban en el seno de la administración omeya andalusí”.

Este hecho palaciego había procurado un nuevo respiro político y bélico al monarca leonés Bermudo II, quien, de esta forma, había podido recorrer las Asturias de Oviedo y de Santillana para reclutar nuevas tropas y, de paso, reconciliarse con el conde de Saldaña.

El Reino de León ya estaba preparado para la guerra contra Córdoba. A la par el tributo pactado con el caudillo amirí, que se debía pagar al califa cordobés, dejó de abonarse.

Almanzor tuvo, pues, uno de sus ataques típicos de ira contra los cristianos, y decidió atacar al corazón religioso del REGNUM IMPERIUM LEGIONENSIS, es decir Santiago de Compostela.

El 3 de julio del año 997 salió de Córdoba hacia Viseo, aquí se le unieron algunos condes gallegos traidores a su señor natural leonés, que se incorporaron a la milicia amirí.

El 10 de agosto estaba ya en Compostela, que había sido evacuada totalmente; Abu’Amir ordenó destruir la ciudad, respetando tan sólo el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, y la vida del monje que lo custodiaba sobre dicho cenotafio.

Las campanas y las puertas del templo fueron llevadas a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Almanzor no ocupó la ciudad y sí lo hizo con la leonesa Zamora (“¡Allá en Tierra Leonesa, un rincón se me olvidaba, Zamora lleva por nombre, Zamora la bien cercada!”), a la que intentó incorporar a sus dominios, dejando una guarnición amirí en esa urbe legionense.

En el verano del año 999 el rey leonés Bermudo II el Gotoso moría de gota-podagra en la Galicia lucense; se le había agravado tanto su enfermedad, que ya no podía montar a caballo y era llevado en una litera.

El 11 de octubre de dicho año era coronado en la ciudad regia-imperial leonesa, León, su hijo Alfonso V el Noble o el de los Buenos Fueros [c. 994-REY-EMPERADOR DE LEÓN desde 999-hasta el cerco de Viseu, 7 de agosto de 1028], bajo la regencia de su madre, la reina Elvira García de León [978-REYNA-CONSORTE DE LEÓN, desde 991, HASTA Ca. 1017] y del conde portugués, Menendo González.

El rey Bermudo II de León moriría con la tristeza de observar como todo su reinado estuvo jalonado por las múltiples traiciones de sus vasallos condales, felonía y alta traición por antonomasia en Castilla-Burgos y en Galicia, aquí en menor escala; culpables todos esos condes dependientes de León de la hegemonía militar de las razzias del sanguinario dictador andalusí; pero el soberano leonés siempre vivió y gobernó con toda dignidad y respeto hacia sus ancestros.

Según el obispo asturicense Sampiro, notario regio legionense, el monarca Bermudo II de León: “Fue bastante prudente, confirmó las leyes dictadas por Wamba, mandó abrir y estudiar la colección canónica, amó la misericordia y el juicio y procuró reprobar el mal y escoger el bien”.

El antiguo abad e historiador de la Basílica del Valle de los Caídos, fray Justo Pérez de Urbel escribió: “…el pobre rey Vermudo II de León atormentado en la vida por la espada de Almanzor y en la muerte por la pluma vengadora de un obispo (el rencoroso obispo Pelayo de Oviedo)”.

Sus restos fueron trasladados al Real e Imperial Panteón de Reyes de San Isidoro de León “La Capilla Sixtina del Arte Románico”, en cuyo sepulcro de piedra se esculpió: “H. R. REX VEREMUDI ORDONII. ISTE IN FINE VITAE SUAE DIGNAM DEO POENITENTIAM OBTVLIT. ET IN PACE QUIEVIT. ERA MXXXVII”.

-ALMANZOR DE ZURBARÁN; Y ALMANZOR CONCEDE AUDIENCIAS EN MADINAT AL-ZAHIRA.

-EL ATAQUE A PAMPLONA-

En el reino de Pamplona, en el futuro llamado Reyno de Navarra, a partir del Rey Sancho VI el Sabio [C. 1133-REY DE PAMPLONA-NAVARRA, DESDE 1150, HASTA, Pamplona, 27 de junio de 1194], existían tres obispados para sus tres regiones nucleares: Pamplona, Nájera y Aragón, este último condado con vasallaje hacia Pamplona y cierta autonomía; además de los bascones-baskunni romanizados, en las nuevas tierras de La Rioja se habían ido asentando un gran número de mozárabes (los cristianos provenientes y estantes en territorio mahometano).

Además de los antiguos monasterios de Leire y Siresa, habían sido creados pujantes monasterios como San Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla; en el de Albelda estaban dos abades llamados Dulquito y Salvo, que eran sabios reputados, y aquí se va a escribir el Códice Vigiliano, que contiene todos los textos “para los que se rigen por derecho imperial”.

Cuando en el año 994 el rey de Pamplona y de Nájera García II Sánchez el Trémulo o el Temblón [964-REY DE PAMPLONA Y CONDE DE ARAGÓN, desde 994-HASTA, 29 de julio de 1000] sucedió a su padre, Sancho Garcés II Abarca de Pamplona y de Nájera [938-CONDE DE ARAGÓN, desde 943, Y REY DE PAMPLONA Y DE NÁJERA, desde 970-HASTA, 994], intentó seguir en paz con el Islam y mantener la autonomía aragonesa bajo el cetro de su hermanastro el régulo Ramiro I de Aragón [Ca. 1006/1007-PRIMER REY DE ARAGÓN, DE SOBRARBE Y DE RIBAGORZA, HASTA, Graus, 8 de mayo de 1063].

Pero Almanzor no deseaba la consolidación del reino pamplonés, en ninguna circunstancia.

En el año 998 entra en Pamplona y el rey bascón le solicita la paz; que rompería poco después, por lo que el dictador cordobés destruyó Pamplona, en septiembre del año 999; algunos monjes navarros se refugiaron en Cluny, donde el abad Odilón les autorizó liturgia y costumbres propias.

Unos meses después Garcia II Sánchez fallecería, y otro de los grandes personajes del Alto Medioevo subía al trono de los baskones. Era su hijo Sancho III Garcés el Mayor o el Grande “Cuadrumano o cuatro manos, por su habilidad en el manejo de la espada”; Rey de Pamplona, de Nájera y de León [C. 992/996-REY DE PAMPLONA Y DE NÁJERA, Y CONDE DE ARAGÓN, desde 1004. CONDE DE RIBAGORZA, desde 1017-REY-EMPERADOR DE LEÓN Y DE ASTORGA a finales de 1032-HASTA, 18 de octubre de 1035.

Enterrado en San Salvador de Oña o en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León]. Denominado en sus titulaciones como:“Pampilonensium et Naierensis Rex; Rex Legionis et Imperator totius Hispaniae; Rex Ibericus; Sancio rege Navarriae Hispaniarum; Baskunni Regnum”.

-LA PILA DEL PALACIO DE ALMANZOR EN CÓRDOBA-

-LA BATALLA DE CALATAÑAZOR. MUERTE DE ALMANZOR-

En la primavera del año 1000, Almanzor comenzó a luchar en el condado de Castilla.

El conde de Burgos Sancho García “el de los Buenos Fueros” [¿965/967?-CONDE DE BURGOS O CASTILLA Y DE MONZÓN DEPENDIENTE DEL REYNO DE LEÓN desde 995-HASTA, 5 de febrero de 1017] recibió la ayuda de tropas leonesas, pamplonesas y del conde García Gómez de Saldaña, de Carrión, de Liébana, de Cea y de León [¿?-C. 984; C. 1005; C. 988-HASTA, C. 1019].

Almanzor llegó desde Medinaceli hasta Peña Cervera y el 29 de julio se celebró, en Rueda, una gran batalla campal, la presión castellana obligó a retroceder a las alas de las tropas amirís; pero un ardid de Almanzor cambió el signo de la lucha; el hecho taimado consistió en que trasladó su campamento hasta una colina, para tener mayor seguridad, lo que fue interpretado por el conde burgalés Sancho García cómo la llegada de nuevos refuerzos sarracenos y los cristianos huyeron en desbandada y despavoridos; las pérdidas de los politeístas-cristianos fueron muy elevadas.

Como ya es sabido: los musulmanes o sometidos al poder de Allah-Dios, sarracenos o habitantes de los desiertos, agarenos o descendientes de Agar, ismaelitas o descendientes de Ismael, y mahometanos o seguidores del Profeta del Islam Muhammad o Mahoma, denominan politeístas o infieles a los nasraní o nazarenos o cristianos-seguidores de Cristo por causa de la Santísima Trinidad (Dios-Padre; Dios-Hijo-Logos-Palabra; y Dios-Espíritu Santo), a los que consideran tres dioses.

No obstante Almanzor no estuvo contento del comportamiento de su ejército y echó en cara a sus soldados su poco valor.

De aquí viene la leyenda juglaresca que manifiesta que: “Almanzor, en Calatañazor, perdió su atambor”; algo absurdo, ya que los mahometanos no van a utilizar esos instrumentos de percusión hasta la entrada de los almorávides en la Península Ibérica, en los siglos XI-XII.

Almanzor saqueó, entonces, el hinterland, de Burgos y castigó a la frontera pamplonesa.

A pesar de tener más de sesenta años, Almanzor todavía realizó una campaña de castigo por La Rioja (1002) hasta Salas de los Infantes, con la destrucción del monasterio de San Millán de Suso, que era el centro espiritual del condado de Castilla y del Reino de Pamplona y de Nájera.

Entonces se sintió enfermo, por lo que al finalizar la campaña bélica o aceifa decidió regresar a Medinaceli, donde fue llevado en litera durante dos semanas, y pasaría a mejor vida en la gran fortaleza citada, el 10 u 11 de agosto del año 1002.

Enterados los cristianos del deceso de su pavoroso enemigo, respiraron, por fin, aliviados y el autor; anónimo-monje de San Pedro de Cardeña, del Chronicon Burgense, que había padecido sus terribles y crueles rigores bélicos; escribió, resumiendo y subrayando el odio y el rencor de sus enemigos politeístas hacia él, en el aserto final, que era su epitafio: “¡Ha muerto Almanzor y está sepultado en los infiernos!; Obiit Almansur et sepultus est in ínfero!”.

Mientras que la Crónica Silense sentencia que: “Pero, al fin, la divina piedad se compadeció de tanta ruina y permitió alzar la cabeza a los cristianos pues, en el año decimotercero de su reino, después de muchas y horribles matanzas de cristianos, fue arrebatado en Medinaceli, gran ciudad, por el demonio, que le había poseído en vida, y sepultado en el infierno”.

Su cuerpo fue cubierto con el lienzo de lino tejido por las propias manos de sus hijas. Su marmóreo epitafio indicaba que: “Sus hazañas te enseñarán sobre él, como si lo vieras con tus propios ojos. Por Allah que jamás volverá a dar el mundo nadie como él, ni defenderá las fronteras otro que se le pueda comparar”.

-PROSTERNACIÓN ANTE ALMANZOR EN CÓRDOBA-

El dictador andalusí falleció muy probablemente de un Infarto Agudo de Miocardio (IAM); aunque no puedo descartar, por su letargo e inacción en los momentos finales de su vida, por un Accidente Cerebro-Vascular (ICTUS) ambas patologías, y para la época del Alto Medioevo que estoy analizando, eran incoercibles.

En ambos casos acompañados por un problema maniaco-depresivo o ciclotímico, bastante habitual en seres humanos de las características psicológicas de Abu Amir, soberbio, prepotente, rencoroso, iracundo, desconfiado, etc.

Prueba de su prepotencia fue la construcción de su propia ciudad, Madinat al-Zahira, remedando la de los califas Madinat al-Zahara. La urbe amirí significa “la ciudad resplandeciente”, se construyó en el siglo X (años 979 a 987), en la margen derecha del río Guadalquivir. Tras la caída de la dinastía amirí será saqueada y destruida, en abril de 1009, por el populacho cordobés.

Abu Amir era jorobado-cifótico y medía 1’50 metros de altura.

El alfaquí es un sabio o doctor de la ley musulmana, por lo tanto es un experto en el fiqh, o jurisprudencia islámica; una de las escuelas tradicionales del fiqh son las llamadas madhabs.

A posteriori, y ya en el siglo XI, los monarcas almorávides ordenaron la quema de todos los libros de filosofía existentes en Al-Andalus, la petición partió de los alfaquíes.

El regente de León, conde Menendo González y los condes Sancho García de Castilla-Burgos y Ramón Borrell de Barcelona [Barcelona, 26 de mayo de 972-CONDE DE BARCELONA, GERONA Y OSONA, Y DUQUE DE LA HISPANIA CITERIOR, desde 992-HASTA, Barcelona, 25 de febrero de 1017], se consideraron desligados, ahora, de todos sus compromisos con el régimen amirí. Su régimen duraría otros seis años más, que son los que corresponderían al gobierno de su hijo predilecto Abd al-Malik al-Muzaffar [Abd al-Málik ibn Muhammad ibn Abi Ámir al-Muzáffar, 975-SUBSTITUYÓ A SU PADRE EN 1002- HASTA, Córdoba, 20 de octubre de 1008. Su madre sería la influyente Al-Dalfá, “la Chata”, una de las numerosas esposas de Almanzor]. “Extra Historiam nulla salus”.

-ESCUELA DE ALFAQUÍES-

