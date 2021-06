Junio es el mes del Orgullo y en Control nos sumamos a la celebración de la diversidad hoy y todos los días del año. ¿Sabías que 1 de cada 3 jóvenes españoles ha presenciado algún tipo de comportamiento discriminatorio hacia otra persona por su orientación sexual? Son datos de nuestro último barómetro ‘los jóvenes y el sexo’. Para analizar estos datos y entender por qué es tan importante esta fecha, hemos pedido a la sexóloga Ana Sierra y a la psicóloga Sara Monllor su visión y consejos de expertas para defender la diversidad y el #LoveAsYouAre.

¿Para qué sirve un movimiento como el Orgullo en 2021? ¿Qué finalidad real tiene? “Ojalá llegue el día en que sea exclusivamente una celebración por lo conseguido, que es lo que creen todavía muchas personas; pero es mucho más que eso. Se trata de un acto reivindicativo de reconocimiento de Derechos Sexuales y Humanos fundamentales que han de ser universales, y que a día de hoy no lo son.” apunta Ana Sierra, psicóloga, sexóloga y experta en diversidad sexual y de género “Dar voz a la diversidad sexual, reconocer públicamente tu derecho a ser, sentir o desear y visibilizarlo con orgullo, es necesario para crear referentes y facilitar el camino a tantas personas que han sido y son objeto de violencias; ya sea desde esa mirada de rechazo, la agresión física o la discriminación en distintos ámbitos de su vida”, comenta la psicosexóloga.

Durante el 2021 más del 40% de las personas LGTBI+ han sufrido algún tipo de discriminación[1] y un 14% de estudiantes LGTBI+ han experimentado acoso cibernético[2]. ¿Cuántas cifras necesitamos para respaldar tal evidencia? Hemos preguntado a los jóvenes de la comunidad en Instagram y a la pregunta, ¿para qué te sirve el Orgullo?, la respuesta más repetida es sencilla: “Sirve para salir libremente a la calle sin que nadie te juzgue por tu orientación sexual”.

Orgullo de ser quien realmente eres

En un año importante para el colectivo trans, consultamos a Sara Monllor, psicóloga experta en psicología afirmativa, en qué medida la falta de educación sexual influye a colectivo LGTBI+, concretamente a las personas de este género: “Lo que está claro es que, hasta ahora, la cultura sexual se ha interiorizado en la calle: tanto a través de amigos y los medios de difusión: medios de comunicación, publicidad, arte, cine, literatura, acceso a material pornográfico o internet; como a través de los mensajes explícitos (no necesariamente a través del habla) … por eso es tan importante implantar un sistema educativo riguroso basado en la diversidad”, comenta Monllor.

En este contexto, según el estudio de la compañía, el 25% de los jóvenes españoles considera que la educación sexual debería abordar temas como la diversidad, la igualdad, la libertad y respeto. Además, el 10% incluiría en estos planes de estudio la orientación en diversidad sexual. “No son los porcentajes deseados. El miedo disminuye el deseo de conocer la realidad de los demás, a los que creemos que son tan diferentes a nosotros, pero no lo son. Las creencias LGTBIfóbicas se construyen desde modelos sesgados e información errónea. Con una buena educación sexual de calidad y profesionalizada esos porcentajes aumentarían. Siempre desde el nacimiento y para todas las edades, no solo escolares, para las familias, instituciones y en los centros de trabajo”, comenta Ana Sierra.

“Tanto en consulta como en las redes sociales o en la calle, sigo escuchando comentarios LGTBIfóbicos, explícitamente agresivos o bien a modo de chiste, sin tener conciencia de que así también lo son. Curiosamente, las frases más homófobas las he escuchado en boca de quien no reconocía pertenecer a ese colectivo, no se aceptaba, o incluso, de algunos familiares que tampoco lo hacían. La homofobia interiorizada solo consigue trasladar todo ese odio hacia quien sí se acepta y muestra abiertamente quién es.”, añade la psicosexóloga.

Sin duda, el Orgullo nos sirve a todos. Y es nuestro trabajo avanzar hacia una educación sexual que vele por la diversidad, para conseguir que la sociedad sea cada vez más inclusiva y abierta. Como dice Ana Sierra, “Amarse merece una celebración”.